Riesgo pasar a Zamarripa de Procurador a Fiscal

Propusieron a Juan Manuel Álvarez González

, quien fuera Subprocurador de la PGR y Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expresó queella situación deEl abogado manifestó que en primer lugar no se crearon las condiciones para tener una fiscalía autónoma como fue diseñada por el Poder Revisor de la Constitución, pues va a depender del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en la conducción de la institución., señaló.La decisión deque el Gobernador Diego Sinhue está tomando, lo que, aseveró.Alcántara Soria refirió que no ve condiciones para que mejore la situación de seguridad que enfrenta el Estado, al contrario puede empeorar.leal gobernador Rodríguez Vallejo, quien fue Subprocurador de Justicia del Estado, Magistrado del Tribunal Electoral y Director General de Asuntos Político de la PGR, entre otros puestos importantes.Sin embargo, el mandatario estatal no puso interés en la recomendación que se le realizó escogiendo a Carlos Zamarripa Aguirre como Fiscal del Estado.

