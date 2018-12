“Queremos un cambio que sea efectivo y no negativo como los demás, ya vez que todos prometen y prometen, está como la canción, te he prometido, te he prometido y nada”,comentó.

Aplauden apoyo a adultos mayores



“Si va a ver cambios, yo creo que cambios muy buenos, en cuestión de seguridad, a la vez está bien que desaparezca la Policía Federal, porque piden muchas mordidas, más que nada a traileros y están mezclados ellos mismos con los huachicoleros entonces en ese lado está bien”, indicó Pablo Rodríguez.



Una de las propuestas que más confiados tiene a los mexicanos es el apoyo a las personas mayores, “todos esperamos que realmente haya un cambio, la situación está difícil, pero ya es el nuevo Presidente la cosa no es de tener fe o no, sino de empezar a ver los hechos, porque de que necesitamos cambios, nos urgen”, María de la Luz Martínez.

Esperan un cambio



“Ojalá si haya cambio, es lo que estamos esperando, ya la moneda está en el aíre, hasta no ver la acción, por lo menos ya cambio de haber sacado a aquellos oje…”, refirió Antonio Gutiérrez.



“A ver si todo lo que les está quitando y les quitó a aquellos (del PRI y PAN) nos toca algo a nosotros por que está difícil la situación y ya nos cansamos de frijoles, tortillas y huevo, ojalá nos eche la mano”, expresó Rodolfo.



Para Juan Robledo, no tiene esperanzas de que haya un cambio bueno en el país, pues señaló que el nuevo Presidente de México “está medio loco” y está ofreciendo muchas cosas que no cree que las vaya a cumplir, “pero toda la gente votó por él, ojalá nos vaya bien”.

