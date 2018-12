Preocupa ideología retrógrada

"AMLO en contra del libre mercado, en contra de la reforma energética y a favor de una visión retrógrada, estatista, intervencionista, anquilosada", señaló en el inicio de una serie de mensajes a través de su cuenta de Twitter. "Los mercados van a reaccionar a este maniqueísmo de manera negativa. Nos va a ir mal, muy mal. Lástima".

"Ojo, sin certidumbre no hay inversión y sin inversión no hay 'Cuarta Transformación'", señaló.

"Habla de acabar con la corrupción pública y privada: de acuerdo", señaló. "Acto seguido reitera la amnistía a la corrupción de la administración más corrupta de la historia moderna del país y ya nombró un consejo empresarial con graves conflictos de interés".

"No dudo que guste a amplios sectores, pero apunta hacia atrás, hacia el pasado, no hacia el futuro", aseveró tras afirmar que los proyectos prioritarios del fundador de Morena "no tienen ni pies ni cabeza".

"De lo más grave, quizá lo más grane, en un mensaje que contiene muchas amenazas para el futuro del país", expresó.

"El mensaje de #TomaDePosesión de @lopezobrador_ como #PresidenteDeMéxico en #SanLázaro tiene un saldo negativo: expresiones polarizantes, ideología retrógrada y reversa a reformas energética y educativa", señaló en su cuenta en Twitter. "Lo bueno, promesas de respeto a @Banxico, no endeudamiento y no más impuestos".

'Vamos a despegar... y el motor está fallando'

"Amárrense cinturones, apenas vamos a despegar, la pista tiene baches y el motor está fallando", publicó en Twitter mientras Andrés Manuel López Obrador daba su discurso en San Lázaro. "El presidente empieza con un discurso de campaña y de reclamo, de convocatoria y de descalificación. Qué difícil es cambiarse la mentalidad de opositor por la de gobernante", escribió.

"A los amigos, conciudadanos, de cualquier partido y sin partido que viven lejos de la franja fronteriza, para ustedes, no hay aumento al doble del salario mínimo. No, no hay. Nuevo concepto de igualdad", escribió en Twitter, "Control de precios y precios de garantía en el campo, nuevo concepto de libre empresa y libre mercado. Sacar el diccionario de 1972", ironizó. "Franja fronteriza en el norte, mismos precios de la gasolina que en USA, porque primero los pobres. Los pobres del norte, los del sur, tomen su tren y quédense en su tierra para ser felices", publicó.

"Díganle la verdad, las gasolinas son un commodity, explíquenle no sean miedosos".

"Ahora a festejar, que mañana viene la resaca. Como siempre", concluyó.

