AMLO ya es Presidente Constitucional de México

En punto de las 11:22, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el Presidente de la República.

López Obrador llegó al Palacio Legislativo de San Lázaro a las 11:11, subió la escalinata principal y fue recibido por distintos legisladores entre ellos, Mario Delgado; Ricardo Monreal e Ifigenia Martínez y Ricardo Gallardo y Jorge Emilio González. Ya en el salón de plenos, fue recibido con saludos, abrazos y selfies en el pasillo central de la Cámara de Diputados.

Fue recibido con gritos de "Es un honor estar con Obrador" y "Presidente, Presidente" de parte de legisladores de Morena, PT y PES.

Después de tomar protesta y jurar hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, López Obrador recibió de manos del presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo la banda presidencial.

"Honorable Congreso, pueblo de México. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión. Y así no lo hiciere, que la nación me lo demande", aseguró López Obrador.

Antes, Enrique Peña Nieto fue recibido por la comitiva que encabezó René Juárez el coordinador del PRI, y del Verde, Arturo Escobar; así como el senador, Manuel Añorve; así como el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña.

El presidente saliente fue recibido por una valla humana con gritos de “Peña, Peña, Peña”. Tuvo un efusivo saludo con sus ex secretarios, Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Enrique Miranda, así como otros priístas.