Para acabar con huachicoleo, madres nos van ayudar a decirles a sus hijos 'estate quieto'.- AMLO

"La purificación de la vida pública de México".



"Por eso todos los programas del gobierno tendrán como población preferente a los pueblos indígenas", indicó ante miles en el Zócalo.



"Todas las niñas y niños, pobres, discapacitados de México tendrá una pensión igual que la de los adultos mayores", aseguró.



"Es que estoy leyendo 100 puntos, ya voy en el 27", dijo AMLO.



"Sobre todo en lo que tiene que ver con la industria petrolera y con la industria eléctrica", aseguró tras prometer que no habrá aumento a gasolina y luz por arriba de la inflación.



"Ese banco Bansefi se va a convertir en el banco del Bienestar", aseguró.



"No habrá amiguismo, nepotismo, influyentismo. Ninguna de esas lacras de la política", aseguró.



"Y nada de que además del suelo hay bonos, y compensaciones, que hay también recursos que les llaman de desgaste, de fatiga, etc.", prometió AMLO.



"Se cancelarán fideicomisos", dijo porque se usan para desviar recursos.



"Se va a reducir en 50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno", expresó.

SOBRE EL HUACHICOLEO Y SEGURIDAD

"No va haber huachicoleo, ni abajo ni arriba", aseguró.



"Y les digo a los que se ocupan de estas prácticas ilegales y también a sus familiares, sobre todo a sus mamacitas queridas, ya saben ustedes como son las madres, tanto amor, no hay ninguna mamá que acepte que su hijo cometió un delito, siempre dicen que le inventaron el delito por mala fe, por envidia, porque así son las madres, mucha ternura mucho amor, bueno, yo voy a estar hablando con todos los mexicanos, con las familias, todos los días, aquí en Palacio voy a llegar y vamos a tener un acuerdo desde las seis de la mañana para atender el tema grave de la seguridad", dijo AMLO.



"Para que les digan a los jóvenes que ya, estate quieto, si les hace falta trabajo, ya hay trabajo y vas a tener trabajo y vas a tener ingreso, ya no tienes porque dedicarte a esas actividades", expresó AMLO deben hacer las madres para acabar el huachicoleo y la inseguridad.

"Así vamos a poner orden", dijo.

