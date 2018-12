VIH: crece el virus en mujeres

“Todavía nos falta exigir a nuestra pareja, sea esposo o novio, que use condón. Confiamos y usualmente los diagnósticos se dan después que a ellos, porque hasta que enferman es que sabemos el motivo y nos hacemos la prueba”, indica Carmona.



“Hay preocupación porque el mayor número de personas o parejas que se están diagnosticando con VIH son heterosexuales, mujeres que tienen una pareja estable. Cada vez está más de moda el sexo entre hombres que no se consideran gays. No se cuidan, adquieren el virus y lo transmiten a sus esposas, porque ellas tampoco exigen el uso de preservativo; otro problema es que se enteran hasta que ya están en una etapa avanzada de sida”, advierte.

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) también tiene rostro de mujer, uno de ellos es el de Silvia Carmona, quien hace 26 años desconocía la bisexualidad de su esposo y, al no exigir el uso de condón cuando tenían relaciones sexuales, se convirtió en una de las 34 mil 310 mujeres que viven con la enfermedad en el país.Con más de dos décadas como paciente de VIH lamenta que en la actualidad la incidencia de la afección en amas de casa sea alta y que los diagnósticos sean tardíos porque no se hacen la prueba por no creerlo necesario, cuenta la mujer que se ha convertido en activista y además abrió un albergue para personas que viven con el virus.El 1 de diciembre de 1988 se detectó el primer caso de VIH a nivel mundial; por ello, cada año en esta fecha se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida y en este 2018 el lema es “Conoce tu estado”, para animar a las personas a realizarse la prueba rápida de detección a fin de lograr diagnósticos tempranos. Para Nicole Finkelstein, directora de AHF México, la ignorancia es el peor enemigo del VIH, porque los mitos que aún existen alrededor de la enfermedad evitan que las personas se realicen pruebas de detección y como resultado siguen existiendo casos de sida. Arma que los focos rojos están en los jóvenes y en las mujeres heterosexuales.Datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida) indican que en 2017 de las 230 mil personas que se estima viven con VIH 48 mil 600 corresponden a mujeres adultas. Se han notificado de manera acumulada 54 mil 626 mujeres con VIH y sida, de las cuales 34 mil 317, que es 63%, están noticadas como vivas y 85% tienen de 15 a 49 años de edad.Los estados con más casos de VIH y sida en mujeres son Campeche, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Chiapas, mientras que las entidades con menor incidencia son Zacatecas, Coahuila, Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato.En materia de detección oportuna México ha recibido recomendaciones. Según Censida, en el país una de cada tres personas desconoce que está infectada. La meta internacional es que solamente 20% de personas sean diagnosticadas tardíamente y en México el porcentaje es de 37%, por lo que se debe trabajar. Una opción es con las pruebas rápidas que se deben hacer al menos cada seis meses una vez que se inicia la vida sexual.