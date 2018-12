Suspenden construcción de aeropuerto de Texcoco

“Desde hoy ya no han entrado los camiones pesados que normalmente traían el material para descargarlo allá adentro”, dijo uno de los vigilantes del Cuerpo de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM).

Desde el primer minuto de esteen los terrenos federales del ex Lago de Texcoco.Los contratos que tenían rmados las empresas que participaban en la edicación de la magna obra del sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto y con el Grupo Aeroportuario de México tenían vigencia hasta ayer 30 de noviembre.Personal de vigilancia contó a EL UNIVERSAL que el viernes fue el último día que ingresaron las góndolas que transportaban materiales pétreos extraídos de las minas de la región para el aeródromo.Después de la consulta nacional que se realizó los últimos días de octubre en el que los participantes decidieron que la obra de Texcoco no se llevara acabo, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se suspendería a partir de este 1 de diciembre cuando inicia su administración. La propuesta que eligió la gente que participó en la consulta fue la de Santa Lucía, Tecámac, donde se llevará a cabo el proyecto aeroportuario.A los terrenos donde se realizaba el NAIM llegaron este sábado algunos trabajadores administrativos adheridos a los sindicatos que formaban parte de la obra más importante del sexenio de Enrique Peña. También, se presentaron algunos de los que participaban en las obras pero solo para recibir instrucciones de sus patrones, no para laborar.En el registro de asistencia de la puerta 7, hasta las 9:30 de este sábado 21 trabajadores habían ingresado, cuando en días normales sobre pasaban los 200. Elementos de la Policía Federal continuaban con los patrullajes dentro de los terrenos y en toda esa zona donde se efectuaba la terminal aérea. No saben cuánto tiempo permanecerán en esas labores.La autopista Peñón-Texcoco, que desde hace más de tres años era transitaba por cientos de góndolas que llevaban materiales de construcción, la mañana de este sábado registró solo auencia automóviles particulares, transporte público y de carga, pero estos últimos no para la obra aeroportuaria. En el interior de los terrenos continúa parte de la maquinaria que se empleó desde septiembre del 2015, cuando iniciaron los trabajos del NAIM. Los vigilantes no sabe aún si se la llevarán pronto de ahí.