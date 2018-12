¡Tienes que visitarlos! Eventos navideños imperdibles en la CDMX

La temporada navideña llegó a la Ciudad de México y para sacudirte ese espíritu "grinch", te proponemos 11 actividades para vivir, en serio, las fiestas decembrinas.

1. Exhibición de Piñatas Mexicanas en el Museo de Arte Popular

En México las piñatas son una tradición, no habría posadas sin la hermosa estrella de siete picos rellena de frutas, dulces y regalos.

En esta exhibición creada a partir de un concurso, no solo admiras los diseños elaborados por artesanos mexicanos de diferentes estados, también conocerás el origen de la piñata, el significado de sus colores y por qué las piñatas tradicionales tienen siete picos.

La exhibición estará hasta el 12 de diciembre en el Museo de Arte Popular. Entrada: 60 pesos.

2. Christmas in the Park, en Six Flags

Si eres de los aventados que les gusta vivir la adrenalina al máximo y te gustan los festivales de Navidad, debes saber que Six Flags se une a la celebración y adorna su parque con luces y un enorme árbol.

Además de disfrutar de las atracciones extremas, recomendamos tomar el tren que te lleva al taller de Santa, donde te recibien sus duendes, Rodolfo el Reno y el alegre Santa Claus. Arma tu equipo para ir al campo de nieve y comenzar una guerra de bolas de nieve.

El evento de Christmas in The Park inició el 30 de noviembre y terminará el 20 de enero. Entrada al parque: 640 pesos.

3. Gran Baile Navideño

Los fanáticos de Harry Potter recuerdan el Mágico Baile Navideño que se hizo en el Gran Comedor. Si has soñado con esa gran fiesta, la magia de Hogwarts llega a la CDMX con la "réplica" de su Baile Navideño.

Habrá grupos en vivo y un menú secreto. No podría faltar un concurso de baile: los tres primeros lugares se llevarán premios de mil a tres mil pesos. Así que prepara tus mejores pasos para brillar en la pista.

La cita será el 21 de diciembre a las 20 horas. Para asistir debes reservar tu lugar porque el cupo es limitado. Dónde: Incantatum, en Avenida Revolución.

El costo del boleto es de 150 y 250 pesos. Reservaciones: 5680 16307.

4. El Circo de la Navidad

Acróbatas, payasos, trapecistas y osos polares androides contarán la historia de un niño que viaja al Polo Norte para buscar el regalo que nunca le llegó.

Un espectáculo original donde las artes circenses y la Navidad se mezclan. Se presentará solo del 18 al 22 de diciembre en el Teatro del Parque Interlomas. El costo del boleto va desde los 330 a los 990 pesos.Para entrar en modo navideño, disfruta del tradicionalpara escuchar villancicos, éxitos musicales de la temporada y piezas clásicas de El Cascanueces de Tchaikovsky.DóndeEn la, del Centro Cultural Universitario , el jueves 6 de diciembre a las 20 horas. El costo en la zona de orquesta y coro es de 300 pesos; primer piso, 400 pesos; y segundo piso, 200 pesos.

6. Pastorelas en Tepotzotlán

El atrio del Templo de San Francisco Javier será, como cada año, el escenario de sus tradicionales pastorelas. Actores profesionales se encargan de divertir al público, haciéndolos parte de la obra.

Al terminar se sirve una cena típica mexicana, con buñuelos, ponche y tamales. También podrás pedir posada y romper la piñata. Esto sucede en la Hostería del Convento, en el Centro de Tepotzotlán, del 14 al 23 de diciembre.

La pastorela inicia a las 19 horas. El costo por persona es de 889 pesos.

7. Feria de la Piñata

Cerca de las pirámides de Teotihuacán se encuentra el Pueblo de Acolman, lugar donde se crearon las piñatas de siete picos que representan los siete pecados capitales y las tentaciones del mal.

Se realizan concursos de piñatas, talleres para aprender a elaborarlas, bailes y posadas. En este pueblo del Estado de México se vive la tradición navideña muy a la mexicana.

El programa incluye la coronación de la reina de la feria, quien utiliza un vestido en forma de piñata. Hay música en vivo, puestos de antojitos mexicanos, corrida de caballos y, claro, que podrás comprar piñatas.

La feria se realizará del 14 al 16 de diciembre, de 11 a 22 horas. La entrada es libre.

8. Feria de la Esfera en Tlalpujahua

En el estado de Michoacán, hay un Pueblo Mágico que se dedica a la producción de esferas y adornos navideños. Si te fascina este tipo de decoración, asiste a la Feria de la Esfera. Encontrarás muchísimas opciones elaboradas en vidrio soplado para adornar tu casa.

Se presenta en el Auditorio Municipal del Pueblo de Tlalpujahua, y la entrada es libre. Cierra el 16 de diciembre.

9. La Navidad Mágica en el Desierto de los Leones

El Exconvento del Desierto de los Leones festejará con recorridos históricos de Navidad, un paseo de luces, letanías navideñas, villancicos y pastorelas.

El evento será del 14 al 23 de diciembre de 6:30 a 22:30 horas en el exconvento. El costo de boleto es de 180 pesos para adultos y niños. Para saber más, comunícate al teléfono: 55 2189 7858.

10. Festival Luces de Invierno

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) celebrará Navidad con eventos llenos de música y baile, entre sus actividades estelares, está la presentación de El Cascanueces en su versión clasica y en su versión de danza contemporánea "El Neocascanueces".

Al son de la música mexicana y de los típicos bailes tradicionales de México, la Compañía Nacional de Danza Flolklórica interpretará "Pastorela Danza Todos a Belen". Habrá conciertos de jazz, obras de teato y otras actividades de temporada.

El festival será del 6 al 16 de diciembre. Algunas de las actividades son gratuitas. Para ver días, horarios y costos de las presentaciones, revisa su calendario.

11. Mágica Nochebuena en Xochimilco

Un muelle iluminado será el escenario de la tradicional pastorela, interpretada de una forma divertida que te hará pasar una velada muy agradable. Para llegar al lugar viajarás a través de los canales en una trajinera decorada con luces navideñas.

Además del espectáculo, visitarás una villa iluminada; le podrás tomar foto al árbol hecho con nochebuenas y al nacimiento creado a partir de ramas.





Se instalará una vendimia de antojitos mexicanos y ponche para quitarte el frío. También podrás adquirir nochebuenas.

El evento inició el 30 de noviembre y terminará el 23 de diciembre. Las trajineras salen desde el embarcadero Caltongo Xochimilco. El costo por persona es de 336 pesos.