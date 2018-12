Delincuentes extranjeros comenzaron persecución y tiroteo; traían una pistola de 'El Chavo del Ocho' animado

México

2018-12-01 20:00:57 | EL UNIVERSAL | CULIACÁN, Sin.

Luego de las persecuciones y tiroteos con policías de Sinaloa, a los extranjeros se les decomisó una pistola decorada con El Chavo del Ocho.

El arma, en cuyas cachas tiene impresa la figura del personaje que hiciera famoso Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", tiene inscrita en letras doradas, las leyendas "se me chispoteo" y "es que no me tienen paciencia", frases características del personaje. Foto: Especial.