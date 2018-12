Maduro evitará estar en la Cámara alta de Diputados

Medios de comunicación informan que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro viene aún en vuelo y es posible que no llegue a la Cámara de Diputados, sino al Palacio Nacional donde estará en la recepción.Durante la sesión de la Cámara alta, diputados opositores ya tienen listas mantas en contra de Maduro, sin embargo lo más probable es que no llegará.A partir de las 2 de la tarde será la comida con Primeros Ministros, jefes de Estado y demás invitados en Palacio Nacional donde sí estará Maduro.El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence e Ivanka Trump llegaron con el Servicio Secreto de Investigación de E.U. a la Cámara de Diputados pero no estarán en esta reunión.