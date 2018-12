***CONSUMATUM EST

***DESDE PALACIO

***INCONGRUENCIA AZUL

***ZAMARRIPA, RAZONES

*¿Y LA EVALUACIÓN?

*LA CARNALIDAD

*MORERA, ¿CONGRUENCIA?

*MALÚ, A LA CARGA

*EMPRESARIO AMIGO

*ALINEADOS TODOS

***SAGARPA, ADIÓS

*SIN DELEGADO

*ENTREGA CUENTAS

Vigilan antros en la Madero

“Todo está cumplido”. La instrucción del jefe político de los panistas en Guanajuato, el góber Diego Sinhue, se acató: Carlos Zamarripa será el Fiscal por 9 años más. Los 19 diputados locales se alinearon.Sin disimulo en radiopasillo azul trasciende que desde Palacio de Gobierno, de los escritorios de Charly Alcántara, jefe de gabinete, y Juana de la Cruz, secretaria particular, llegó el oficio que el coordinador de diputados locales del PAN, Jesús Oviedo, leyó sin cambiar ni una coma.El guanajuatense coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, presentó una iniciativa para reformar el 102 constitucional para una verdadera Fiscalía General de la República autónoma, eficaz. “No al Fiscal Carnal” claman en San Lázaro. La incongruencia azul.Para la bancada panista en el Congreso del Estado los argumentos para el pase automático del procurador Carlos Zamarripa es su experiencia, que tiene exámenes de control y confianza y que no es un militante azul. Como si eso fuera suficiente para eludir el calificativo de un Fiscal “carnal”.En su comunicado, pues ni siquiera se atrevieron a responder preguntas de la prensa, no informaron sobre los indicadores de desempeño que, según la presidenta de la Comisión de Gobernación, Libia García Muñoz Ledo, estaban evaluando sobre el funcionario que tiene ya nueve años como Procurador de Justicia.En redes sociales otro panista, incómodo al poder local, Carlos Arce, le reviró a Libia que “no sólo se trata de revisar indicadores, pues la “carnalidad” significa que el Fiscal tenga vínculos con Miguel Márquez Márquez que le brinden impunidad y ventajas. Se necesita autonomía que @carloszamarr no posee”.La activista ciudadana en temas de seguridad y justicia a nivel nacional, María Elena Morera, cuestionó desde el jueves en su cuenta de tuiter “¿y la congruencia?” a los diputados del PAN en Guanajuato, en relación a la exigencia del colectivo “Fiscalía que Sirva” de ser consecuentes con su postura nacional.Una de las más aguerridas opositoras a la continuidad de Carlos es la senadora de Morena, Malú Micher, quien lanzó en sus redes: “¡Así no! Imponer un Fiscal a modo, carente de credibilidad y con probados resultados negativos (alza de homicidios en 400%), no cambiará el rumbo de #Guanajuato a favor de la paz y la seguridad en el estado. ¡No queremos un fiscal automático por 9 años más!”El que no tardó en salir a felicitar a Carlos Zamarripa Aguirre fue el vicepresidente regional de Canacintra y presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, René Solano Urban: “Creemos que su gestión nos otorgará la tranquilidad que esperamos los guanajuatenses. Enhorabuena”. Upsss...De los 19 diputados del PAN la única que no asistió a la conferencia de prensa fue la leonesa Alejandra Gutiérrez Campos; pero no, no vaya a creer que se rebeló al oficialismo azul, nada de eso, simplemente tuvo una conferencia de prensa en León, se atoró en el tráfico por un accidente en carretera y se retrasó.El delegado federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Guanajuato, Pedro Tafoya García, se adelantó a lo que viene con el nuevo Gobierno Federal y presentó su renuncia al cargo al que apenas llegó en mayo pasado.Contó que el jueves se reunió con Enrique García, representante del próximo titular de Sagarpa, Víctor Manuel Villalobos, quien le confirmó que la figura de Delegado como tal ya no existirá, por lo que decidió presentar su renuncia (a partir de hoy) y hacer entrega de la dependencia sin pendientes extraordinarios, dijo, y con la capacidad de cerrar el año en la atención con los programas ordinarios.En Sagarpa Guanajuato hay unos 250 trabajadores. En lo que va del año, apuntó, se han atendido con los diferentes programas a más de 93 mil productores que representan un millón de héctareas con un recurso anual aproximado de 700 millones de pesos, además del subsidio para la tarifa energética.La Coordinación de Protección Civil del Municipio colocó ayer placas con la información del aforo permitido en los 69 centros de esparcimiento ubicados en el corredor Madero. Las áreas de Desarrollo Urbano, Comercio y Consumo, Fiscalización y Policía, realizarán operativos para vigilar el cumplimiento de la medida, de lo contrario habrá una recomendación y si reinciden multa económica.