Sufrido pase del América a semifinales

2018-12-02 21:00:37 | EL UNIVERSAL

América avanza a las semifinales...pero mostrando un pobre futbol en la parte complementaria que no es digno para un equipo de liguilla.

Paul Aguilar festeja un gol de las Águilas. Foto IMAGO7.



El objetivo de América era claro, avanzar a como diera lugar a las seminales del Apertura 2018 y para hacerlo tenían que vencer a Toluca. Su primera prueba quedó superada. Desde el arranque del partido, los dirigidos por Miguel Herrera trataron de mantener la posesión del balón y apenas a los tres minutos de juego Roger Martínez abrió el marcador a favor de las Águilas.



Una jugada en la que la defensiva mexiquense se vio sorprendida, Cecilio Domínguez entró al área por la banda izquierda y una serie de rebotes hizo que el balón le quedara al dorsal número 9, quien se quitó a Alfredo Talavera para que la afición celebrara el primero de la noche. Toluca quiso reaccionar rápidamente para empatar el marcador, sin embargo, el conjunto azulcrema se posicionó bien en el terreno de juego y no permitió que eso sucediera.



Al 15’ los escarlatas tuvieron la más clara, pero Marchesin y Bruno Valdez evitaron que el balón ingresara a las redes. Uno de los jugadores que ha sido protagonista en este torneo para el América ha sido este defensor paraguayo, que no nada más aporta en la defensa, también lo hace a la ofensiva, ya que al minuto 23 puso el 2-0. A través de un tiro de esquina, Valdez le ganó fácilmente la marca a Osvaldo González para rematar de cabeza.



En los últimos minutos de la primera parte América siguió insistiendo, pero Alfredo Talavera hizo que no cayera el tercero. Toluca mantenía la esperanza en acortar distancias y al 41’, Osvaldo González realizó una gran jugada individual pero el poste de la portería de Agustín Marchesin impidió que el balón entrara.



El segundo tiempo para Toluca era para matar o morir, estaban obligados a anotar tres goles, para aspirar a las seminales. Instancia que se complicaba aún más debido a la expulsión de Rodrigo Salinas al 50’, una fuerte entrada sobre Luis Reyes, quien ingresó para disputar los segundos 45 minutos. El momento anímico era inmejorable para los de Coapa y al minuto 55, Paul Aguilar conectó un remate de volea desde fuera del área que fue imposible de atajar para Alfredo Talavera. El equipo de Hernán Cristante debía aprovechar todas las oportunidades que tuviera a su favor y así fue al minuto 68.



Una falta del América muy cerca del área de Marchesin. Rubens Sambueza tomó el balón y con un disparo excepcional lo puso al fondo de las redes. Aún había esperanza para el Toluca con el gol del descuento. Las Águilas trataron de cuidar el resultado y los Diablos seguían buscando la hazaña. Al 88 William Da Silva entró sólo al área azulcrema para anotar el segundo de la noche. El marcador se ponía 3-2 - global 5-4- un gol les hacía falta para estar en seminales.



La presión estaba sobre América. Los de Hernán Cristante se volcaron al ataque pero el gol del empate no llegó. Toluca quedó eliminado de la fiesta grande del futbol mexicano. Por su parte, América avanza a las semifinales, mostrando un pobre futbol en la parte complementaria que no es digno para un equipo de liguilla.