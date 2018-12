¿Dónde ver la final del Ascenso MX entre Dorados y San Luis?

LLEGÓ EL DÍA | Dorados de Sinaloa , el equipo de Maradona , está a un paso de ser campeón.



Hoy a las 23:30 se define la Final del Ascenso méxicano, entre Dorados - San Luis. pic.twitter.com/JoqV1GoXRw — Franco Acosta (@Fran_Acosta09) December 2, 2018

¡GANÓ DORADOS! La primera final del Ascenso MX fue para el equipo de #MARADONAxESPN, que por el gol de Edson Rivera venció 1-0 a Atlético San Luis. La vuelta se jugará el domingo. pic.twitter.com/6VejoDKt12 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2018

Todo está listo para que en pantallas colocadas en la plaza de los Fundadores y en la plaza principal de Soledad, la afición pueda ver el juego de vuelta de la gran final en el Ascenso Bancomer MX entre @AtletideSanLuis y @Dorados pic.twitter.com/NcdTUZSp0a — Televisa San Luis (@Televisaslp) December 3, 2018

Aunqueobtuvo ventaja luego de la ida, el trofeo para eldelen eltodavía no tiene dueño. Será esta noche, más o menos a las 10:30, cuando se conozca el nombre del club que finalizará con una gran alegría este año:Hace algunos días,se encargó de poner adelante a los deen la serie definitiva por el. Así, con un 1-0, finalizó el primer partido correspondiente a la final del, pero no hay más tiempo que los 90 minutos que se disputarán hoy.Desafortunadamente para el cuadro culichi, el "Pelusa" no podrá estar presente en el banquillo, pues fue expulsado en la ida luego de un pequeño encontronazo que protagonizó con, estratega de los potosinos.Para fortuna de, jugar en casa es algo que les viene bien a pesar de la desventaja que presumen, pues en lano han perdido: empataron ante Cimarrones en la idea de los cuartos, y vencieron 3-0 a Atlante en semifinales.Lo hecho pores de destacar, tras la llegada deel equipo mejoró de forma considerable y se notaba motivado; así, con triunfos y empates, sumaron la cantidad de puntos suficiente que les permitió colarse en la fase final del torneo.De acuerdo a lo que señala el, el partido iniciará a las 20:30 Hrs. en el. El duelo, sin embargo, no se transmitirá pory sólo podrá observarse por el canal 540 de