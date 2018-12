Boselli y Jesús Martínez, ¿quién es el héroe y quién es el villano?

2018-12-03 06:00:00 | LUIS GERARDO LUGO

La Fiera vivió un año 'de película', aunque esta cinta no tuvo un final feliz

Héroes, villanos, lágrimas, momentos de suspenso... de todo vivió León en el Apertura 2018 | Foto: Nación Esmeralda



La Fiera tuvo un año de película. Protagonistas, héroes, villanos, lágrimas y risas vimos en este 2018. Aquí mi recopilación de lo que observé desde la butaca.

Rodolfo Cota en ‘El Joven Manos de Tijera’, porque con esta actuación no agarró mucho y sólo cortó su estatus de arquero seleccionable.

William Yarbrough en ‘El Regreso del Dragón’, ya que recuperó la titularidad para dar patadas, aunque éstas fueran de ahogado.

Navarro, Tesillo, Mosquera, Osvaldo Rodríguez y Herrera en ‘Mundo Acuático’, conformando una defensa que hizo agua a lo largo de los dos torneos de este año.

Juan Cornejo, contratado para ‘De Mendigo a Millonario’. Un desconocido muy criticado pasó a ser de los primeros renovados, como si fuera lo más urgente por hacer.

Ignacio González como actor principal de ‘Un Rincón Cerca del Cielo’. Cómo le lloramos al Nachito, pues con su lesión sólo vimos lágrimas porque nunca se recuperó.

Maxi Cerato como ‘Forrest Gump’ porque fue comprado como una historia increíble y lo más destacado ha sido verlo correr, correr y correr.

Mauro Lainez como ‘Daredevil’, ya que el Club León nunca le creyó que no veía bien y que necesitaba una operación para jugar mejor, cosa que sí hizo con Lobos.

Walter González en el ‘Hombre sin Rostro’, porque me lo desfiguraron con aquella falla en el penalti de la Copa enmarcada por el movimiento de lengua que nunca entendimos.

Andrés Andrade como ‘El Llanero Solitario’. Se sintió incomprendido aquí con La Fiera a pesar de que su rifle nada más no detonó.

‘El Hombre Invisible’ caracterizada por Guillermo Burdisso, que después de no renovársele simplemente se hizo ojo de hormiga.

Luis Montes, Álvaro Ramos y Yairo Moreno como ‘El Bueno, El Malo y el Feo’. El primero con buen año en asistencias y goles, el segundo porque sólo fue decepción, mientras que el colombiano fue más la expectativa que una verdadera lucidez en su juego.

‘Náufrago’ por Jean Meneses. Sin más por explicar.

Díaz Price, Iván Rodríguez, Calerito y Mireles en ‘Los Niños de la Calle’ pues por más que hicieron travesuras no pasaron a su etapa deportivamente adulta.

‘Rojo Amanecer’ y un Pedro Aquino cuyo gusto por ver este color en los momentos más inoportunos fue su mejor actuación.

Alex Mejía con ‘Y Volver, volver’… ups, perdón ya sé que es canción, pero es la que entona para regresar a Colombia.

‘Lo que el Viento se Llevó’ y un Elías Hernández que la está ‘rompiendo’ en otro equipo.

Jesús Martínez y Mauro Boselli en ‘Batman vs Superman’, en ésta los dos tienen un gran poder pero ya no supimos quién es el héroe y quién el villano, se agarraron a macanazos, destruyeron todo y se tuvo un final trágico.

Gerardo Lugo, Luis Miguel Guerrero, Omar Oseguera y Paco Vela, columnistas deportivos de este diario con los roles principales en ‘La Sociedad de los Poetas Muertos’, porque a estas alturas ya no sabemos qué drama redactar sobre el León y se nos ocurren escritos como este…



Twitter: @geraslugo