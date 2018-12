VIDEO: Estos son los goles con los que Pumas clasificó a semifinales

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Con tantos del chileno, del paraguayoy del argentinose levantó de la lona y se clasificó a lasdeltras derrotar 3-1 aadelantó a los locales a los 51 minutos,le siguió a los 58 yselló la cuenta a los 90 para los, que habían perdido 2-1 en la ida y se metieron a la siguiente fase con un marcador global de 4-3.El conjunto capitalino, que no se instalaba en la ronda de los cuatro mejores desde el torneo Apertura 2015, espera el partido entrepara conocer a su oponente en la siguiente fase.El zaguero brasileño Rafaelanotó a los 53 por, que intentaba meterse apor cuarta ocasión en las últimas cinco temporadas.Tras quedar fuera en los cuartos de final de laanterior, la dirigencia defichó a media docena de jugadores, entre ellos. Con su ayuda, el conjunto universitario luce ahora más cerca de coronarse, algo que no consigue desde el Clausura 2011.tomó la ventaja en una jugada a pelota detenida por el costado izquierdo. Malcorra mandó un centro hacia el área, dondeconectó un potente cabezazo que dejó sin oportunidad a Guzmán.El gusto le duró poco al equipo local. Un par de minutos más tarde, el brasileñodisparó desde fuera del área. La pelota pegó en el travesaño y luego en la espalda del porteropara incrustarse dentro de la portería.respondió cuando Malcorra prodigó un centro por izquierda hacia el corazón del área, dondeaprovechó la mala marcación visitante y convirtió con remate de cabeza que entró por el centro del arco y dejó sin oportunidad a Guzmán.En los minutos finales,dominó el encuentro ante unosque se replegaron, pero no pudieron inquietar el arco deencontró su tercera anotación en una jugada de contragolpe, en la que González le dio un gran pase a, quien no tuvo problemas para convertir con un disparo colocado al poste derecho de Guzmán.