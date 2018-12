¿Isco, gordo? El 'merengue' se muestra sin camiseta

Nada como laspara lassin respuesta, esto hizocuando fue señalado por estar, señalan algunos, "pasado de peso"."¿Estoy?", fue laque el mediocampista español lanzó a sus seguidores en sus historias dey, junto a ella, puso las opciones de "Sí" y "No" y una fotografía en la que muestra su abdomen marcado.

Foto: El Mundo

El jugador merengue,pordesde que éste tomó las riendas del conjunto madrileño, jugó más o menos 10 minutos en la victoria delcontra el Valencia el fin de semana, ésta por marcador de 2-0.Cuandose quitó la casaca, la cámara enfocó su espalda y bajo la playera se notaban algunas "lonjitas".El detalle no pasó desapercibido y encomenzaron a circular diversos comentarios. Quizá fue después de verlos, también por medio de las redes sociales, comorespondió a estos cuestionamientos.El ex del Málaga parece no ser de las primeras opciones del entrenador del, pues desde que se hizo cargo del equipo, no ha sido titular en ningún partido, es la última opción para entrar y, además, quedó fuera de la convocatoria para el juego ante la Roma en la