Jorge Cañas. FOTO: Tomada de Instagram.

Que los descubrieron en 'el camioncito de Hoy'

Fer Sargeeb estuvo en el equipo Modelos, de Reto 4 Elementos. FOTO: Tomada de Instagram.

Salió a la luz el romance entre dos conductores de Hoy; se trata de Jorge Cañas y Fer Sagreeb, quienes al parecer pasaron un flechazo inmediato.Jorge Cañas trabaja haciendo reportajes de color para el programa Hoy y Fer Sargeeb es ex participante de Reto 4 Elementos.Los habrían visto cerca de los controles remotos que realizan en la CDMX en las transmisiones del matutino.Al parecer los vieron 'cariñosos' y sus compañeros les dijeron que se cuidaran de alguna conducta 'inapropiada' en el camioncito de 'Hoy', y que no hubiera juegos candentes a escondidas.Aún no son pareja formal pero se dice en medios como el canal de YouTube Express Noticias, y varios medios de comunicación, que intercambian miradas de complicidad y se platican al oído por lo que no sorprendería que 'dieran la noticia' pronto.