VIDEO. Elección del PAN en Hidalgo termina en golpes; Regidora de Pachuca es agredida

“No voy a permitir, el voto es libre y secreto y tú no puedes estar grabando”, le dijo el legislador panista. A lo que la regidora respondió que tenía el derecho de revisar las credenciales a fin de corroborar los domicilios de los panistas.

PRISCO RESPONSABILIZA A ASAEL DE REVENTAR ELECCIÓN EN TEZONTEPEC DE ALDAMA

“Asael Hernández ha golpeado a la regidora Isabel Vite y ha violentado su derecho como mujer y de representación en ese centro de votación. Es un personaje violento y agresivo que está reventando la elección y solicito la intervención de las autoridades municipales y del gobierno de Hidalgo”, expresó en un video.

regidora panista del municipio de, fue agredida al interior de un centro de votación, luego de unacon el diputado localLa agresión se dio al interior deldel municipio de Tezontepec de Aldama, donde la Regidora capitalina fue representante de Prisco Manuel Gutiérrez, candidato a la presidencia delMinutos antes de ser agredida, a través de una transmisión en vivo desde su celular, la regidora encaró al diputado local, toda vez que este no quiso mostrar su credencial de militante para votar; además, alegó que había gente que no era del municipio y pretendía participar en la elección.Cruzado de brazos, Asael Hernández pidió a la regidora en más de dos ocasiones no grabar ni tomar fotografías al interior de la casilla, al argumentar que vulneraba la libertad de votar en secreto.Posteriormente, una mujer de nombre Juana N. se acercó y golpeteó el teléfono con el que la regidora grababa. Después fue acorralada y golpeada por la misma persona.Al respecto, el candidatoresponsabilizó al diputado Asael Hernández de reventar la elección en Tezontepec de Aldama y de la agresión contra la regidora Isabel Vite.No te lo pierdas: