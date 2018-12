Analizan peticiones

Se 'encierran' por seguridad

Medidas ayudan, pero no eliminan los robos

Cierran sin permiso

Conflicto vecinal



“Marqué por teléfono a Presidencia primero, a Tránsito y luego a Desarrollo Urbano, pero ni uno ni otro. En abril fue la ultima vez que estuve insistiendo y puras largas, que estaba en proceso, y pues nada”, expresó.

SIGUE LEYENDO:

Como, vecinos dehan hechoa las autoridades para. Sólo. En algunas zonas los vecinos han optado por cerrar sus calles sin autorización, ante laEl pasado jueves,dio cuenta del, al norte de la ciudad. Ciudadanos que transitan por la zona denunciaron que habitantes decon barriles llenos de arena o concreto.Hace un año ocurrió lo mismo. Habitantes de la, que conecta loscolocaronpara impedir el paso vehicular y como medida contra la. Los dos cierres se hicierondel gobierno, al no recibir la respuesta que esperaban de la autoridad.Algunas calles se han cerrado sin autorización. Foto: Antonio CastroOtrosde vecinos que pidense han presentado desde 2015., informó laLas solicitudes recibidas son para establecer un, entre otras., indicó que “en atención a dichas solicitudes se estableció una mesa de trabajo transversal con sesiones semanales para analizar y dictaminar dichas solicitudes ciudadanas”.En las mesas de trabajo participan representantes deLa colonia Manantiales es una de las cinco que sí recibió permiso municipal para cerrarse.En lahace un año instalaron barriles con tierra en un acceso y poco a poco extendieron la medida a los otros cinco. Dejaron sólo dos calles para entrar y salir de la colonia.El comité de colonos requirió permiso al, negociaron y tras determinar que no habría conflictos de movilidad con otras colonias o de centros de concentración masiva, se permitió instalar un control de acceso., integrantes del comité, señaló que sí bajaron “muchísimo los delitos. Entraban y salían muy fácil, y hasta ahorita nadie se ha quejado ni de la misma colonia ni de alguna otra”.En la calle Monten Argus los vecinos cerraron la calle, instalaron una caseta de vigilancia e instalaron cámaras., una de las vecinas que ayudó a que se implementara esta medida destacó que los propios habitantes han tomado medidas para reducir la delincuencia, como laAunque últimamente se han dado algunos casos dee inclusoen el interior de la colonia, los vecinos tienen como objetivo afinar sus medidas de vigilancia.En lavecinos consultados aseguran que loshan bajado pero no se han detenido, pese a la instalación de unay a la inversión de casi 100 mil pesos eninstaladas en una sola cuadra y que además están interconectadas con una aplicación para teléfonos móviles. Desde hace casi dos semanas no hay vigilante en la caseta instalada a la mitad del trayecto entre Pradera y Paseo de los Verdines y eso ha sido aprovechado por los ladrones.Además todavía hay paso para bicicletas y motocicletas, vehículos que usan ladrones para huir rápido cuando arrebatan bolsas, carteras, monederos y teléfonos celulares.En el fraccionamiento Portales de la Arboleda seis calles fueron cerradas sin autorización municipal./Fotos: José Antonio CastroLos criterios principales a analizar cuando se presentan estas solicitudes son laLas resoluciones pueden tardar hasta un año y a falta de una solución rápida, vecinos optan por c, lo que también ha generado conflictos con habitantes de otras colonias.El bloqueo en lanició hace poco más de un año, en medio de una controversia entre habitantes de la misma calle, y con los de zonas aledañas.Elincluso interpuso unapor el cierre, la cual todavía está en curso legal, y hasta ahora no se ha establecido una resolución al caso.Enhay seis calles cerradas y en tres de ellas, ubicadas en la zona sur, se inició desde que arrancó la, sin que todos los vecinos estuvieran de acuerdo.Esas calles conectan elcon la, donde está la primaria Eliseo Banda, una guardería infantil y la Telesecundaria 11, tan solo en esta última institución tiene casi 900 alumnos inscritos, por lo que las horas de salida en estas instituciones se vuelven caóticas al haber obstrucción en la calles aledañas.En el otro sector de la colonia, ubicada al costado norte del, fue apenas hace dos meses que sin algún permiso, los habitantes cerraron lasSe analiza que no haya conflictos viales antes de autorizar cerrar las calles.Elya ha causado rencillas entre los vecinos que apoyan el cierre y quienes se oponen.Por el cierre en la, vecinos de asentamientos comose han inconformado.indicó que desde el cierre de la calle en noviembre de 2017 ha buscado la intervención de las autoridades.En, un grupo de vecinos ya intentó retirar los barriles que bloquean tres calles de la zona norte, pero esto fue impedido por otros habitantes.