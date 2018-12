Impide cambio de gobierno federal obtención de recursos para pavimentación: Tellería

“Cada uno de los diputados tenía un recurso que podía gestionar y destinar para algunas obras, en ese sentido se nos quedaron pendientes algunas, porque no se llegó a bajar el recurso”.



OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE PACHUCA

La alcaldesa de, señaló que con ella pasada Legislatura del Congreso de la Unión no destinópara el municipio, dinero que sería aplicado en lade calles en La Raza, Nopancalco y San Antonio.De acuerdo con la edil, el cambio de diputados federales provocó que los 5 millones de pesos solicitados por el ayuntamiento no se concretaran para este año, toda vez que los legisladores no bajaron el recurso.Tellería Beltrán estimó un monto aproximado de 5 millones de pesos que se aplicarían en obras de pavimentación en colonias como San Antonio, Nopancalco y La Raza.Sin embargo, la edil dijo que para el presupuesto de 2019 será solicitado de nueva cuenta dicho recurso.El proyecto de Presupuesto de Egresos de Pachuca que presentó el pasado viernes el ayuntamiento solo contempla 34 millones de pesos en inversión pública, que equivale a 4 por ciento de los más de 874 millones de pesos contemplados para el próximo año.AMHidalgo lo publicó:Al respecto, la alcaldesa señaló que desde su administración es lo que se destina en promedio.

“Tristemente no es de hoy (…) lo que luchamos es por tener mayores recursos por parte de apoyos extraordinarios”.



“Pongámonos todos en ese zapato, que en lugar de estar invirtiendo en infraestructura, en servicios que tanta ciudadanía necesita, se está yendo a nómina (…) esperemos que no nos llegue el sindicato a solicitar unos incrementos de 18 o 20 por ciento”, puntualizó.

Por tal motivo, dijo que el ayuntamiento ya trabaja con integrantes del Congreso local para que dentro del presupuesto del estado se “etiqueten recursos a Pachuca”.Asimismo, indicó que para 2019 la mayor parte del presupuesto se ocupará en nóminas, por lo que realizó un llamado al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) ante la posible solicitud de incremento salarial.No te lo pierdas: