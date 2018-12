Rechaza Cornelio García compra de votos con despensas; acusaciones en su contra son un ‘show’, dice

“Vi un video que anduvo circulando, honestamente no vi ni mi nombre, no vi a la persona, esto se puede inventar de manera muy fácil, se compra una despensa, van, la abren y hacen show”, dijo.

INTERVENCIÓN DE MORENA EN ELECCIÓN



“Yo le pedí a los panistas que tuvieran cuidado, el cuidado de que personas que se fueron del partido, específicamente a Morena, fueran a meter las manos”.

Cornelio García Villanueva, quien aspira a dirigir el Comité Estatal del PAN, descartó la compra de votos a su favor mediante despensas, como lo denunciaron a través de redes sociales personas que apoyan a su opositor Prisco Manuel Gutiérrez.El candidato panista aseguró que no ha intentado coaccionar el voto y agregó que fue un “show” el video en el que lo acusan de tal acción.Aseguró que su planilla no se dedicó a comprar votos,subrayó.El aspirante a la dirigencia de Acción Nacional conminó a la planilla opositora que encabeza Prisco Gutiérrez para que acuda a las “instancias normativas y oficiales para ello” a denunciar sus inconformidades.García Villanueva fue cuestionado sobre la injerencia de otros partidos políticos en la elección del PAN, y ejemplificó que en Ixmiquilpan y Tulancingo integrantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena)El aspirante a la dirigencia del PAN agregó que en lo que va de la elección no hay reportes de desmanes, solo la demora para abrir las casillas, por lo que previó “una jornada tranquila”.