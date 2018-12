Se escasea gasolina Magna y Premium en Guanajuato y Michoacán por ‘huachicol’

Varias gasolineras en León, se están quedando sin combustible y es probable que la situación se agrave. En un recorrido que hizo am se percató que en varios negocios hay desabasto de gasolina tanto Premium como Magna.

Pemex informó que se trata de un problema de distribución por la imposibilidad de enviar gasolina a través de los ductos subterráneos, debido a que están en mantenimiento por los daños que ha generado el robo de hidrocarburo.

En una gasolinera de Oxxo Gas, un despachador aseguró que no han tenido problema con el abastecimiento de la Magna, sin embargo, la Premium es la que ahora no tienen y no se sabe hasta cuándo se surtirá.

Comentó también que anteriormente la Premium era abastecida todos los días, pero últimamente es cada cuatro días.

El mismo caso lo padece una gasolinera BP, el despachador dijo que se les terminó la gasolina Premium y no tienen claro qué día se abastecerá; la verde se sigue vendiendo normal.

El representante de la Unión de Taxistas Libres del Estado de Guanajuato, Juan Tena, dio a conocer que desde hace algunos días el gremio ha padecido por desabasto de gasolina Magna en distintas estaciones que hay por la ciudad.

“Estos días ha sido más frecuente que llegamos a algunas gasolineras y nos dicen: sabes qué, de plano no tenemos gasolina verde. Ayer me tocó en dos y pues tenemos que ponerle de la roja. Ya ha sido más constante y en diferentes gasolineras, ya que andamos por toda la ciudad, en donde tenemos la necesidad es a donde llegamos”, explicó.

Tena señaló que él normalmente se abastece en dos estaciones, una ubicada sobre el bulevar Aeropuerto y otra en el bulevar Adolfo López Mateos.

“Pero los compañeros en otros puntos, incluso en la gasolinera de Plaza Mayor, también me han mencionado los compañeros que les ha tocado la de malas a ellos. Nos dicen que no llegó la pipa y no nos dan más explicación”, apuntó.

Les pega en el gasto

El líder del gremio dijo que normalmente cargan 10 litros, en los que tienen contemplado gastar aproximadamente 200 pesos, pero ante el desabasto se ven obligados a consumir Premium, lo cual hace que tengan que pagar más.

“Pediría que nos digan realmente por qué la falta de combustible en las diferentes estaciones de gasolina, que nos den abasto porque de por sí está cara y estar batallando”, señaló.

Aprovechan vendedores de etanol y de ‘huachicol’

Reconoció qué ante este desabasto, les han llegado más recurrentemente 'ofertas' de vendedores de etanol, que se puede utilizar como combustible, pero es más barato o de los huachicoleros.

“Del etanol han estado muy insistentes las personas que los venden, que lo consumamos, pero como no sabemos cuál es la respuesta en el motor muchos no lo utilizamos, pero incluso es más económico, el litro anda costando 15 pesos. Sí hay compañeros que lo compran porque se ahorran al día, 400 pesos consumen al día normalmente y fácil se ahorran 100 pesos o más”, explicó.

En cuanto a la gasolina proveniente del ‘huachicoleo’, dijo que aunque represente un ahorro, lo evitan porque les causa problemas.