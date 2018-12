Blindando a Guanajuato

La economía nacional se desacelera. Los indicadores macroeconómicos nacionales de los últimos seis meses son desalentadores para pensar en crecer. No sólo los datos dely del), sino los del sector privado como el, muestran que las cosas no van bien. Han sido enormes los costos financieros para el país las decisiones anunciadas por nuestro ya presidenteRecientemente, los datos preliminares delque elaboran ely elmuestran que los mexicanos estamos todavía considerando si invertimos o no. Que la deuda ha crecido como porcentaje del) y que se espera aumente para cubrir el déficit ingreso/egreso que requerirá el nuevopara cumplir sus promesas.Ha sido enorme el costo financiero por la cancelación del) en las tasas de interés y en la desconfianza de los inversionistas extranjeros. Hoy sabemos que cuesta lo mismo acabar elque liquidar a las empresas constructoras que fueron contratadas y a quienes deberán liquidar dado que negociarán colectivamente.La caída de lay el incremento del riesgo país que dieron las empresas calificadoras, muestran el tamaño del desafío.En el nivel local se sienten ya efectos. Se han detenido inversiones y el consumo a la expectativa de conocer las decisiones del nuevo. Indicadores confiables como la venta de automóviles y la reducción de los créditos bancarios muestran el tamaño de la desconfianza, con números que no se pueden ocultar.Los escenarios para la inflación y la tasa de interés también son malos. Para hacer crecer la economía, eldeberá invertir inteligentemente y no sólo gastar. Debe invertir en infraestructura para formar capacidades sociales. No regalar dinero ni endeudarse.El comportamiento de algunos indicadores económicos como el crecimiento, medido por el), nos confirma el buen desempeño y evolución económica de nuestro estado en el corto plazo.Este indicador elaborado por elconsidera la informalidad laboral, los niveles de pobreza (porcentaje de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo), así como el porcentaje de la deuda pública respecto al) de las entidades.Por eso la cuestión es cómo reducir el impacto del mal desempeño que se prevé para la economía nacional para el 2019 pues organismos desde elhasta ella han bajado a rangos de 1.8 a 2.2% a nivel nacional.tiene como alternativas, dado que no conocemos la estrategia dey elmayoritario delas transferencias federales. Es decir, para la devolución de la riqueza que genera, pues hoy recibimos menos de lo que generamos y tenemos poco margen de maniobra, dependemos en alrededor del 88% de las participaciones federales.Nuestro terruño tiene indicadores sólidos en crecimiento económico. En todo el sexenio que concluye, es uno de los cinco que presenta un mayor ritmo de crecimiento económico en el país, impulsado principalmente por nuestra vocación exportadora que desarrollamos tras la firma del).De 2012 a 2018,pasó de un crecimiento del 1.4 a 5.2% (se estima que cerraremos en poco más del 4% este año); tenemos una sólida posición financiera, pues nuestra deuda (como % del PIB) se reduce de 1.4 a 0.6; la pobreza como % de la población bajó de 44.5 a 42.4% y la laboral de 43.5 a sólo 35.6%. La informalidad bajó de 59.7 a 53%. Contra lo que pudiera pensarse, la prevalencia delictiva (tasa de víctimas) bajó de 28 mil 861 a 27 mil 856 por cada 100 mil habitantes).Las alternativas que tenemos para mantener el ritmo de crecimiento de, a pesar del entorno nacional, y dado que elfue modificado y renovado como, es que las exportaciones automotrices se mantengan en crecimiento (el principal factor de la caída en este año delfue precisamente la reducción de las exportaciones de las armadoras norteamericanas en).Que los consumidores locales mantengamos la confianza en nuestros productos. Que incentivemos la cultura emprendedora para generar nuevos negocios. Que el gobierno estatal incremente impuestos y los aplique para formar capacidades como la tenencia a los vehículos de lujos y a los monopolios de tierra ociosa.Que se pongan a trabajar inteligentemente los recursos estatales que conservan los fondos públicos estatales como el, en nuevas asociaciones de riesgo público-privadas.Tenemos márgenes de maniobra en Guanajuato, pues el sector turismo y el de servicios operan bien. La cultura de trabajo nuestra y la confianza de inversionistas y turistas harán el resto.Si desregulamos completamente los trámites de apertura de empresas y liberamos recursos públicos para las aceleradoras y start ups de los universitarios, si generamos más valor en nuestros productos/servicios, si transitamos rápido de la manufactura a la mentefactura, podremos blindar adel entorno económico nacional y mantener el crecimiento económico que todavía tenemos.* Director de la Universidad Meridiano, A.C.