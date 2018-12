La era AMLO

Se acabó la campaña. Andrés Manuel López Obrador es Presidente de todos, es la hora de cumplir.Un laaaargo discurso con la promesa de cada sexenio, la de no fallarle al pueblo de México.Su mandato se evaluará por si hay o no resultados concretos en: Crecimiento económico que reduzca los niveles de pobreza, una baja de los niveles de inseguridad y violencia, y el combate a la corrupción.Lo mismo para el gobernador Diego Sinhue y los 46 alcaldes. Los discursos no valen, sólo los hechos.AMLO y su Morena, y Diego con su PAN, los dos amos y dueños de un poder absoluto. La democracia, la separación de poderes, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción del presente pero también del pasado, todo eso está hoy en juego en México, lo mismo que en Guanajuato.AMLO no se refirió al trabajo colaborativo con los otros Poderes, con los Estados y los Municipios.El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, institucional, pasó lista en la ceremonia oficial. Desde hoy tendrá que madrugar a las 6 de la mañana para participar en la mesa de Seguridad a la que convocará todos los días el Presidente de la República en los 32 estados y las 266 regiones en que divide el país.“Reafirmamos nuestro compromiso de trabajo y colaboración con el Presidente”, dijo Diego en tuiter.En su visita del 1 de octubre pasado para reunirse con el gobernador Diego Sinhue, con legisladores locales y federales de todos los partidos, y después en un mitin de agradecimiento en la Plaza Principal de León, AMLO insistió que la campaña había quedado atrás, que era la hora de trabajar para todos.Al nombre de Diego Sinhue los simpatizantes de AMLO entonaron un abucheo y los paró en seco.“Tenemos que ser respetuosos de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, no somos absolutos, no estoy luchando para establecer una dictadura, lucho por una democracia, no soy un cacique. Los estados son libres y soberanos, ya no es el tiempo de campaña, ya somos Gobierno, tenemos que gobernador para todo el pueblo, nosotros somos diferentes”, dijo AMLO ese día en su mensaje.Y desde ese día hizo promesas concretas para Guanajuato: frenar el huachicol provocado por la corrupción de “cuello blanco” en Pemex y concluir el eterno proyecto del El Zapotillo para León.En encuentros esporádicos posteriores AMLO le ha dicho a Diego:“No se me olvida El Zapotillo...”.También se terminará el pretexto que el gobierno de Miguel Márquez se cansó de repetir para no dar resultados ante la inseguridad y la violencia, Morena, por instrucción de AMLO, ya tiene iniciativas presentadas para reformar el artículo 19 constitucional y catalogar como delito grave el robo de combustible y la portación de armas de fuego, además de la corrupción y los delitos electorales.Y adelantó entre sus compromisos locales: beca laboral para 112 mil jóvenes; pensión universal duplicada para adultos mayores; 15,545 becas para universitarios y 180 mil estudiantes de bachillerato, créditos a la palabra y revisar la política arancelaria para no afectar a industrias como la zapatera.¡Ah! Y ahora sí el compromiso de cumplir con la reconfiguración de las seis refinerías, entre ellas la Antonio M. Amor, de Salamanca. Lo mismo pues que prometió Felipe Calderón y Enrique Peña.Todo eso, y más, como lo dijo ayer otra vez AMLO, sin más impuestos ni deuda pública.En los siguientes días el Presidente de la República deberá enviar su iniciativa de Ingresos y Egresos 2019, ahí sabremos los alcances de sus promesas y de dónde pretende financiarlas. El discurso de la austeridad y el fin de la corrupción se escucha muy bonito, pero hay que traducirlo en los números.Las finanzas públicas de México no son bonantes, el pastel es limitado para tantas rebanadas. Por ejemplo, se ha especulado de la desaparición (o transformación) del ramo 23, cuya bolsa, a diferencia de las participaciones y aportaciones federales que están regidas por una Ley de Coordinación Fiscal, son discrecionales en su asignación para diferentes proyectos de infraestructura en los estados.Guanajuato recibe en 2018 alrededor de mil 200 millones de esa bolsa, en la propuesta de 2019 ese ingreso está contemplado, así que habrá que esperar si se confirma, ¿si no?, pues a recortarle al gasto.Fue otro 1 de diciembre para (des) ilusionarse. Toca a todos exigir que las promesas se cumplan.Ya lo sabíamos pero no deja de sorprender la sumisión panista a su Gobernador (ayer y hoy).Como empleados del Ejecutivo los 19 diputados locales panistas salieron a respaldar a su 'jefe Diego'. El pase automático del Procurador de Justicia a Fiscal General se mantiene, háganle como quieran.Así, de un plumazo, al PAN se le olvida la aguerrida lucha que el sexenio pasado y el actual han dado en el Congreso de la Unión por una Fiscalía General de la Nación autónoma, independiente, eficaz.Se les olvidó sus gritos y pancartas de “#NoAlFiscalCarnal”. Todo, por razones que no están claras.Al cajón enviaron las 3,406 firmas que sumaba ayer la petición de eliminar el pase automático en change.org del colectivo Fiscalía que Sirva para Guanajuato. No fue escuchado el bloque opositor en el Congreso del Estado (PRI, Morena y Verde), ni las organizaciones sociales y empresariales.El colmo del descaro del sometimiento del Legislativo es el oficio leído, que en los mismos pasillos azules aceptan que fue enviado desde Palacio de Gobierno y ni una coma le pudieron cambiar.Y en corto más de uno dice no estar de acuerdo en la decisión, pero no tuvieron el valor de oponerse.Todavía al cierre de la anterior Legislatura local la presidenta de la Comisión de Gobernación, la leonesa Libia García, se declaraba abiertamente por eliminar el pase automático. Hoy se sometió.La discusión del momento era muy simple, eliminar el pase automático, como lo hizo la Legislatura federal anterior a iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, para cerrar la puerta a Raúl Cervantes. Como también lo pidió en su momento el gobernador Márquez en su iniciativa de septiembre 2017.Eso no eliminaba a Zamarripa, simplemente abría la puerta a una convocatoria abierta, no lo quisieron.Guanajuato registró el 2017 como su año más violento, pero este 2018 ya lo alcanzó por mucho. La salida fácil es simple: decir que lo mismo pasa en todo el país, que el huachicol es tema Federal.Con la decisión de la mayoría tomada lo que sigue es poner lupa a la iniciativa de Ley de Fiscalía General del Estado -que presentó el PAN- para garantizar las mejores reglas para su operación.La historia de los permisos de comerciantes a familiares de exfuncionarios municipales en Celaya dio un vuelco esta semana con la revelación de que la firma de la tesorera Lourdes Herrera fue falsificada para lograr esos documentos apócrifos.Lo que sabíamos era que el exdirector de Fiscalización, Daniel Espinosa avaló, dos semanas antes de dejar el cargo, varios permisos a los familiares de José Frederman Villatoro y de Francisco Montellano Rueda en zonas altamente comerciales e incluso firmó un permiso para la esposa de un inspector de la dependencia.Ahora lo que se dice es que el propio Daniel Espinosa escaneó la firma de un documento y copió y pegó electrónicamente en las credenciales de los flamantes comerciantes ambulantes.Hay que recordar que los permisos de Frederman Villatoro, fueron para la mamá, papá, hermano, novia y cuñada del ex funcionario que pretendían instalar puestos de fruta, tacos, elotes y pollos en zonas como la colonia Alameda y en la calle Antonio Plaza.El otro beneficiario fue el exsecretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano Rueda, a quien se le tramitó el permiso para que su hijo Francisco Baruch Montellano Bautista para la venta de tacos en Prolongación Avenida Tecnológico.Los tres amigos se sirvieron con la cuchara grande antes de irse de la administración municipal y ahora veremos las consecuencias que traerá la falsificación de firmas de la Tesorera quien ya presentó su denuncia ante la Contraloría Municipal y ante el Ministerio Público.Veremos en qué para el asunto, porque de entrada el delito de falsificación de documentos es castigado por hasta cinco años de prisión y es considerado como un delito grave.No obstante que la inseguridad no para en Irapuato y que la respuesta de las autoridades sigue siendo insuficiente, ahora muchos cuestionan que el Alcalde quiere culpar a las víctimas de los que les pasa.Esta semana volvió la matanza incansable, por supuesto sin captura de responsables y dejando una sociedad llena de temor, dudas e incertidumbre. Lo que tampoco ayuda es que el alcalde, Ricardo Ortiz, haga polémicas e hirientes declaraciones para quienes pierden a sus seres queridos.Esta semana que un padre y su hijo menor fueron asesinados a balazos, al día siguiente el Alcalde aseguró que eso había pasado porque el padre tenía antecedentes. En primer lugar lo que se sabe es que esos antecedentes eran por hechos menores, pero incluso, aunque sí estuviera implicado en hechos delictivos, ¿el menor qué culpa tenía de eso?, además ¿qué elementos tiene para hacer esas afirmaciones, si la investigación apenas comienza?Aunque a la ciudad siguen llegando inversiones millonarias y continúa la creación de empleo, la inseguridad sigue siendo uno de los factores que más empañan cualquier logro y bien haría el Alcalde en no abonar al sentimiento de indignación de los irapuatenses. ¿Es mucho pedir?Por todos lados el Municipio buscará justificar que el nuevo director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz, tenga además un trabajo en la Secretaría de Salud del Estado. Sin embargo, como lo han señalado regidores, el tema causa dudas.Si bien legalmente no pudiera tener impedimentos, ¿qué se puede decir de un posible empalme de horarios?, cuando al tratarse de una dependencia adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, prácticamente se requiere de una disponibilidad de 24 horas.En el aspecto legal, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo explicó en 2017 aún existía la prohibición en la Constitución local de que una persona pudiera ocupar dos cargos públicos, pero la disposición fue eliminada de la norma porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió resoluciones que la señalaban como algo discriminatorio.Sin embargo, el Director de Protección Civil y Bomberos de Celaya, ingreso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en 2014, cuando la disposición aún estaba vigente y al Hospital General ingresó desde octubre de 2008. Es decir que durante cuatro años infringió la ley y nadie hizo nada.Pero la misma legisladora hace la siguiente precisión: “Nada más en este caso habría que cuidar que esta persona por los horarios que se tiene establecidos, no se le empate; que eso sí sería motivo de que pudiera ser sancionado administrativamente, pero si no hay un empate de horarios está con la posibilidad de tener dos empleos”.Habría que ver si efectivamente el Director podrá cumplir con ambas encomiendas, más cuando las dos son de un alto sentido de responsabilidad, y en el caso de la Dirección de Protección Civil debe ser de disponibilidad absoluta de horarios. Y es que ¿qué haría si ocurre un siniestro de gran magnitud en la ciudad mientras atiende en el hospital pacientes graves? ¿Tendrá disponibilidad de irse y dejar a los pacientes a su suerte? Habrá que ver si la Secretaría de Salud le dará al Director algún permiso especial para salir en caso de que esto ocurra y alguien más lo cubrirá, o terminará su jornada.Además, si las noches de todos los lunes, miércoles y viernes está en el hospital, primero, en algún momento tendrá que dormir y entonces, ¿cuál serán las condiciones en las que trabajará los martes, jueves y sábados? El funcionario dijo ya que sí puede y la alcaldesa, Elvira Paniagua, lo respalda.De momento regidores cuestionaron el nombramiento y pidieron a la Contraloría que se haga cargo de analizar algo que a simple vista es incompatible porque los celayenses esperan y merecen funcionarios de tiempo completo, así como los enfermos heridos a los que debe atender por las noches en el hospital.