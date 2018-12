FOTO: Tomada de The México News

Comenzaron la mudanza desde agosto

Como relata Tribuna, se dice que Angélica Rivera vivirá en esta casa.

Angélica Rivera 'arrasó' con Los Pinos, dicen en varios medios y redes sociales, tras darse a conocer que entraron varios camiones de gran tamaño al lugar para transportar las pertenencias de la familia, pero que el personal señaló que se estaban llevando artículos que no eran de su propiedad.En el canal de YouTube Chaleco se dijo que arrasaron con alfombras, candelabros, obras de arte, lujosos muebles y hasta cubiertos de la cocina."Colchas, edredones, toallas, tapetes, macetas y productos de jardinería"; se dijo que no habrá un control de todo lo que se llevarán Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera pues la casa quedará como un museo para la posteridad y "los empleados serán despedidos sin que nadie pueda informar sobre las cosas que se llevaron".Desde agosto la ex familia presidencial estuvo realizando la mudanza; se trasladaron a las cabañas donde vivieron Vicente Fox y su esposa mientras se desocupaba el departamento grande.En noviembre comenzaron a empacar las cosas que les faltaba llevarse de la cabaña en los Pinos, "cosa que preocupó al personal".Con información de Chaleco.Com.