"Viene un centro pasado y yo voy hacia atrás corriendo para sacarla, brinco y le doy el viaje a la pelota, cuando hago hacia atrás viene un chavo con todas las ganas de hacer gol y me pega. El problema no fue el golpe sino la caída, a la hora de caer mi cuerpo gira y caigo bastante mal, ahí fue donde se genera la lesión, que realmente no saben si fue ahí o cuando me movieron".

"Yo desperté en el campo, estaban coreando mi nombre y es como, no sé cómo le digan en el cine, que cierras los ojos y estás en un lugar, los cierras otra vez y despiertas en otro, así. Creo que pasé por tres hospitales y ni cuenta me di (...) El doctor habló conmigo y me dijo que me tenían que operar de urgencia, me dijo que si le quería preguntar algo y yo lo único que le pregunté fue '¿voy a poder jugar con mi hijo?'. Él me dijo, 'depende de ti'", contó el defensor, quien confesó que volver a jugar futbol era algo que no le preocupaba en ese momento.