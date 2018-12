Así reaccionó Lindsay Lohan al video de Ariana Grande

"Nadie hace de Lindsay Lohan como la verdadera Lindsay Lohan, pero me siento muy halagada ante lo mucho que le gusta Chicas Pesadas a Ariana Grande", escribió la ex estrella.

Ariana Grande se inspira en "Chicas pesadas", la cinta que convirtió a Lindsay Lohan en un ícono adolescente, en "Thank U, Next".En Instagram, la ex 'chica pesada' no dudó en comentar este homenaje, aunque muy a su estilo. La actriz, hoy de 32 años, al parecer lamentó que no se le haya invitado a ser parte del clip, pues otros compañeros suyos -, quien dio vida a Aaron Sammuels- sí participaron.En el video ocial de "Thank U, Next", Ariana Grande trajo de regreso a los personajes que, en 2004, interpretaron Lindsay Lohan,Lizzy Capian y Daniel Franzese, en el lme. En los últimos días, Ariana Grande compartió algunos adelantos, entre videos y fotografías, mostrando su caracterización como Regina George, la villana de la historia.La actriz, compañera de reparto de Ariana Grande en Victorius de Nickelodeon, interpreta a Cady Heron, el personaje alusivo al de Lohan.