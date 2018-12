Ralph rompe la taquilla y rebasa la barrera de los 200 mdd

En un fin de semana lento post-Día de Acción de Gracias, Ralph breaks the Internet de Disney volvió a encabezar las taquillas en Estados Unidos y Canadá al recaudar 25.8 millones dólares, según cálculos de los estudios. Ralph breaks the Internet lleva una recaudación local de 119.3 millones, con lo que está a la par de lo logrado por Moana y Coco, que se lanzaron en estas fechas en años anteriores.El filme agregó esta semana 33.7 mdd con su lanzamiento en 27 mercados, sumando en total 207 millones en todo el mundo. Otro estreno animado y de corte familiar quedó en segundo lugar: The Grinch, que en su cuarta semana en cartelera sumó 17.7 millones.Ayer domingo, rebasó los 200 millones en Norteamérica (alcanzó 203.5 mdd) y en el resultado global logró 268.3 millones de dólares. En tercer puesto está Creed II, la secuela de la franquicia Rocky con 16.8 millones que dan en total 81.2 mdd en el mercado local.El único estreno de la semana, el filme de terror Possession of Hannah Grace, no logró asustar mucho la taquilla y se fue hasta el lugar 7. La película protagonizada por Shay Mitchell debutó con 4.2 millones en el extranjero y generará ganancias, considerando su modesto costo de producción de 8 millones.Le siguen Bohemian Rhapsody, Instant family, Possession of Hannah Grace”, Robin Hood, Widows y Green book.