¿Ya sabes cómo calcular tu aguinaldo?

Se aproximan las fiestas de diciembre, y con ello el desembolso de las compras navideñas y de fin de año, las cuales se pueden solventar con la llegada del aguinaldo, que corresponde a tu desempeño laboral.Elestá sustentado en la, que en su artículo 87 menciona que los trabajadores tendrán derecho a este pago, que debe recibirse antes del 20 de diciembre y será el equivalente a 15 días de salario.Si llevas un año o más trabajando, debes realizar las siguientes operaciones para realizar el cálculo de tu aguinaldo: Salario diario: Este hace referencia al dinero que percibes diariamente y se obtiene al dividir tu ingreso mensual entre los 30 días que corresponden al mes.Supongamos que una persona percibe mensualmente 9 mil pesos.Cálculo: 9,000/30= 300 pesos, por concepto de salario diario.Aguinaldo: De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, éste es igual a 15 días de salario, que siguiendo con el ejemplo es de 300 pesos.Cálculo: 15 x 300= 4,500 pesos de aguinaldo.En cambio, las personas que llevan menos de un año trabajando también tienen derecho al aguinaldo, aunque el cálculo es diferente y se realiza de la siguiente manera:Se calcula de igual manera que en el proceso anterior, al dividir el ingreso mensual entre los 30 días. Cálculo: 9,000/30= 300 pesos de salario diario.Como la ley lo establece, corresponde a 15 días de salario, y se realiza la siguiente operación.Cálculo: 15 x 300= 4,500 pesosEl resultado deberá dividirse entre 365 días del año, y queda de la siguiente manera.Cálculo: 4,500/365= 12.32Finalmente, para conocer de cuánto es tu aguinaldo, multiplícalo por los días que has trabajado en la empresa. Supongamos que has prestado tus servicios 160 días.Cálculo: 12.32 x 160= 1,972.60 pesos de aguinaldo.Si aún no percibes tu aguinaldo, puedes empezar ay planear en qué lo gastarás, recuerda hacer compras pensadas, o si tienes una deuda puedes cubrir parte de ella con este ingreso.No te lo pierdas: