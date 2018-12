La iniciativa que busca otorgar descuentos a adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes en el transporte público no será presentada ante el pleno del Congreso de Hidalgo.



Así lo acordó la diputada Lucero Ambrocio Cruz, quien el pasado 27 de noviembre presentó la iniciativa ante líderes transportistas que este día se manifestaron en contra, fuera del Congreso local.

“En tanto no se cuente con una propuesta de reforma fortalecida que brinde beneficios a los sectores vulnerables sin afectar a los operadores del volante, la iniciativa no será presentada ante el pleno de la LXIV Legislatura del Congreso de Hidalgo, pues queremos el bien de todas y todos, no de un sector nada más”, dijo.