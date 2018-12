Iniciaría regidora de Pachuca carpeta de investigación contra Asael Hernández

La regidora de Pachuca, Gloria Isabel Vite Cruz, señaló que ampliará sus declaraciones en el Ministerio Público de Tula, a fin de iniciar una carpeta de investigación contra el diputado Asael Hernández Cerón, de quien acusó agresiones físicas y verbales.



Durante la elección para la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) efectuada ayer en Hidalgo, Vite Cruz dijo que fue agredida en el centro de votación del municipio Tezontepec de Aldama.



Tras el suceso, en conferencia de prensa realizada este lunes la regidora informó que acudió al Ministerio Público de Tula para realizar un acta narrativa de los hechos, asentada bajo el número 16-RAC-057942018.



No obstante, indicó que será hoy cuando amplíe su declaración contra el legislador Asael Hernández y así iniciar una carpeta de investigación ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).



En su intervención, el excandidato a la dirigencia del PAN, Prisco Manuel Gutiérrez, solicitó que apliquen “correctivos” desde la dirigencia nacional del partido, la cual encabeza Marko Cortés Mendoza.



A la conferencia también acudió la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, quien subrayó que apoyará a su compañera de cabildo durante el proceso.

La asambleísta de Pachuca narró que cerca de las 15:40 horas del 2 de diciembre, el diputado local Asael Hernández Cerón la agredió físicamente.



De acuerdo con Isabel Vite, el legislador panista estaba molesto por la revisión de credenciales de elector, actividad que ella realizó en su calidad de representante de la planilla de Prisco Manuel.

“Estaba molesto de que yo estaba revisando esas credenciales, mi primer reacción fue evadirlo e ignorarlo porque mi intención no era que el hecho transcendiera; sin embargo, él continuó con esta agresión hacia mi persona”.



La militante panista agregó que al intentar grabar con su teléfono, Hernández Cerón respondió con actos violentos.



“Él me tira al piso y con su brazo haciendo presión lastimándome prácticamente mi rostro con la presión de su cuerpo, de su brazo”, relató.



Acto seguido, resaltó que recibió amenazas del exdirigente del albiazul, quien con camionetas bloqueó el acceso del centro de votación.



“Temí por mi seguridad, porque me dijo que me esperaban allá afuera, tuve y tengo miedo por lo que él representa”, anunció.