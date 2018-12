Niega Asael Hernández agresión contra regidora: ‘ella estuvo provocando’

El diputado local Asael Hernández Cerón negó haber orquestado la agresión contra la regidora Isabel Vite Cruz ocurrida en una casilla de Tezontepec de Aldama, durante las elecciones de dirigente del PAN en Hidalgo.

Por el contrario, indicó que la regidora de Pachuca, quien representaba al excandidato Prisco Manuel Gutiérrez, “estuvo provocando a la gente con el celular, intentó sacarles fotos a las credenciales y eso tenía muy molesta a la militancia”.



En entrevista con AM, el legislador y también expresidente del PAN, narró que cinco minutos antes que cerrara el centro de votación “acudí a emitir mi voto y fue ella quien comenzó a provocarme diciendo: ‘tú no eres del municipio y no puedes votar aquí, tendrías que hacerlo en Pachuca’; ella creyó, seguramente, que iba a ser voto en tránsito, pero no fue así yo soy de Tezontepec”, dijo.