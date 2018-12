Sin relevo de funcionarios en delegaciones federales: Galeana Chupín

Homero Galeana Chupín, delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Hidalgo, dijo que hasta el momento desconoce cuándo se realizará el relevo de funcionarios federales, por lo que señaló que continuará en el cargo por tiempo indefinido.



Asimismo, informó que al menos seis titulares de 55 delegaciones federales con sede en Hidalgo ya presentaron su renuncia al cargo, derivado del cambio de administración.



Durante entrevista, el titular de la Segob en el estado descartó renunciar al cargo que, subrayó, aún ostenta, tras argumentar que su nombramiento no ha sido revocado.



No obstante, consideró que ya “hubo cambios físicos”, toda vez que Olga Sánchez Cordero tomó posesión de su cargo como secretaria de Gobernación y Zoé Robledo Aburto como subsecretario de dicha dependencia.

SIN RELEVOS EN LA SEGOB HIDALGO

Galeana Chupín, dijo que la sustitución de las 55 delegaciones que hay en Hidalgo se realizará “en función a lo que decidan sus superiores a nivel central”.



“Al día de hoy no tenemos todavía conocimiento pleno de en qué momento habrá un relevo de delegados (…) estamos solamente sujetos a lo que nos manden nuestros superiores”.



Argumentó que la estructura orgánica de la Secretaría de Gobernación, así como las funciones de sus integrantes, se establecerán en el reglamento interno que efectuará dicha dependencia.



Sin embargo, Homero Galeana indicó que hasta que dicho instrumento normativo no sea publicado, continuará realizado sus funciones.



Respecto a la transición de gobierno, mencionó que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga 180 días como plazo para que “cada secretario de estado haga un análisis de las delegaciones que existen en el país”.



Aunque el funcionario no precisó el número de bienes muebles y el total del personal que contempla la entrega-recepción de la dependencia, puntualizó que la Segob ya está preparada para el proceso.

SEIS DELEGADOS YA RENUNCIARON

El aun delegado de la Secretaría de Gobernación enunció que hasta el pasado viernes 30 de noviembre, seis titulares de dependencias federales “presentaron renuncias” a su puesto, por lo que designaron a un encargado de despacho.



José Alberto Chávez Mendoza, quien presidía la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el estado, fue el primero de dejó el cargo.



Lo mismo ocurrió con Guadalupe Villeda Amador, extitular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Hidalgo y Víctor Hugo Velasco Orozco, quien fungió en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).



Daniel Lara Baños también dejó la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).



Lo mismo sucedió con Manuel Camarillo Castillo en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); Gerardo Salomón Bulos, exdelegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); y Érika Sofibeth Molina Barragán, del Instituto Nacional de Migración (INM).