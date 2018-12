Looks de belleza para Navidad y Año Nuevo

Un look de belleza incorrecto opaca hasta el más elegante e impecable de los outfits. Por ello, debes asegurarte de que tanto tu maquillaje como tu peinado armonicen con tu atuendo, además de que vayan de acuerdo con el tipo de evento y momento del día. Asimismo, toma en cuenta las tendencias de belleza actuales para lucir una imagen moderna.



“Hoy en día, se llevan sobre todo las pieles naturales, muy limpias y con un enfoque en los labios o los ojos.La clave está en lograr un balance y en atreverse a jugar con el color”, señala Davo Sthebané, National Make Up Artist para Givenchy México.

Los colores que evocan a los años ochenta, como verde, negro o tonos metálicos, son favoritos para darle protagonismo a los ojos; mientras que el rojo y el nude se coronan como preferidos para los labios. Respecto al cabello, la tendencia apunta a que luzca lo más natural posible, con movimiento e, incluso, con un aire despreocupado. Este estilo no solo es perfecto para complementar looks casuales, sino también para llevarse con atuendos formales y en eventos de noche.

Conoce las tendencias clave de la temporada e inspírate en los beauty looks que aquí te presentamos para lucir espectacular durante la temporada de fiestas.

Labios irresistibles. La diseñadora francesa Paloma Picasso dijo una vez: “Cuando no quiero ser reconocida, no me pinto los labios de rojo”. Y es que este color en la boca refleja poder, fuerza y ejerce atracción. Si decides hacer de los labios los protagonistas de tu look de belleza, apuesta sin duda por el rojo: “existe un tono para cada tipo de piel y para cada mujer”, afirma el make up artist.

Para lograr unos labios de comercial, delinea primero con un lápiz suave en un tono parecido al de estos. Después, perfecciona con un lipstick y rellena muy bien para que luzcan voluminosos. Tu piel debe verse muy limpia para no robar atención a la boca. Esto no impide que pongas un poco de blush en tus mejillas para darles color, pero muy suavemente.

Complementa tu look recogiendo tu cabello, de manera que luzca natural y con un efecto despreocupado. “Lo primero que recomiendo es aplicar aceite de argán para suavizar el cabello. Posteriormente, marca ligeramente con una tenaza para dar mayor textura al cabello y recógelo de manera sutil con pasadores. Rocía un poco de spray ‘repeinable’ para dar una fijación suave y deja algunos cabellos sueltos para darle un aire messy”, explica Sthebané.

El look clásico puede llevarse en cualquier época del año, además de que se adapta muy bien tanto con looks formales como semiformales. Esta tendencia se ha observado ya en diversas red carpets, en las que famosas como Camila Cabello y Taylor Swift han apostado por este estilo.

Unos labios en tono nude son perfectos para acompañar unos ojos con sombras claras u oscuras. “Delinea por fuera con un lápiz en la misma tonalidad que vas a usar para la boca. Después, utiliza un labial líquido para rellenar y dar un efecto aterciopelado”, sugiere el artista.

Para conseguir un estilo boho chic, apuesta en los ojos por una mezcla de cobre con naranja. Empieza con este último en las esquinas del ojo y aplica una tonalidad ocre en el centro. Posteriormente, difumina perfectamente para crear esta fusión de colores. Recuerda llevar una piel muy natural para no opacar el aire relajado de este beauty look, el cual puedes elegir para acompañar un blazer o un vestido de tono metálico.

Mirada poderosa. Durante la noche, está permitido recargar más el ojo, es decir, darle más color y dramatismo. Las tendencias actuales apuntan a elegir tonos más fríos y productos con glitter. Por ejemplo, puedes aplicar color verde en el párpado móvil y un toque de negro en la parte superior para dar mayor profundidad. Un delineador negro te ayudará a imprimir más fuerza a la mirada.

Ya que en este look la atención se centra en los ojos, no olvides aplicar doble capa de mascara con una técnica efectiva. “Lo recomendable es peinar tres veces la pestaña: desde la raíz, desde la parte media y en las puntas para lograr la curvatura perfecta”, explica Davo Sthebané.

Otro look de noche por el que puedes apostar lo consigues mediante dos colores. Aplica un tono claro de gris en el párpado móvil como base y negro para marcar la cuenca. Difumínalos en tre sí para que se degraden. Como toque final, utiliza un poco de glitter para centrar la atención en tu mirada.

Para conseguir un look tanto sofisticado como seductor, aplica en el párpado móvil un color que aporte luminosidad, por ejemplo, un tono dorado con glitter. También puedes optar por un matiz cobrizo o un rosa gold. Marca bien el ojo y luego difumínalo para lograr un aspecto ahumado. “Un delineado en color café ayuda a el ojo se vea mucho más profundo”, señala

el experto.

Cabello de envidia. Una de las tendencias más fuertes en peinado es que el pelo luzca lo más natural posible, que tenga movimiento y que parezca que no se le ha dedicado mucho tiempo a su arreglo. Por ejemplo, apuesta por una cabellera suelta con ondas muy suaves y un mechón de lado. Puedes utilizar la tenaza para marcar un poco las ondas, solo procura hacerlo de adentro hacia fuera para que el pelo no caiga en la cara.

El también experto en estilismo y quien, además, es propietario del salón de belleza Botanic Hair Studio (donde, entre otros servicios, ofrecen maquillaje profesional de la mano de Givenchy), aconseja: “un apartado en medio es muy beneficioso para todo tipo de rostro, ya que ayuda a delinear el rostro”.

Recuerda aplicar protección térmica antes de pasar la tenaza, así como aceite de argán para hidratar. Este estilo es ideal para llevarlo con un vestido de tirantes o strapless, es decir, con los hombros despejados para que luzca el cabello. Con este look estarás perfecta para acudir a la cena de Navidad o de Año Nuevo.

Otra alternativa es una cola de caballo alta que luzca desestructurada. Para que las mechas se vean naturales y con movimiento, es recomendable utilizar cera. Este peinado es perfecto si llevas un vestido o blusa con cuello alto, ya que permite lucir mucho mejor la prenda, además de que afina el cuello.

La clave para triunfar en las próximas celebraciones es lograr un balance en tu rostro. Enfoca la atención en ojos o labios y mantén las otras zonas lo más naturales posibles. Respecto al cabello, los estilos acartonados o muy trabajados quedan descartados, es mejor optar por melenas con un aire despreocupado. Inspírate en estos looks y conviértete en la protagonista de la fiesta.