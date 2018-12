"Se podrían evitar 8 de cada 10 diagnósticos de diabetes tipo 2", "decimos: ¿por qué estamos tan enfermos si antes nuestros papás no se cuestionaban esas cosas?, lo que pasa es que antes la comida no era igual"



"Desde los años 70 estamos consumiendo 500 calorías más al día. A partir de esos años, en EU se empezaron a consumir 500 calorías más al día, de esas calorías 250 venían de azúcar y 250 venían de grasa"

Si tu frase a la hora de comer es "le falta sal", el especialista avisa del riesgo que corres. FOTOS: Tomadas de Google.

'Recargar pilas' sin alimentarte



"El robo hormiga de una dona, cenaste chilaquiles, te ofrecieron unas galletas, te comiste un helado, fuiste al cine y pediste palomitas y cuando te das cuenta te comiste un montón de calorías y hoy estamos comiendo muchas más de 500 calorías"

Lo que ¿nos salva?, en la calle



"A nadie le entusiasma un pedazo de apio, pero cuando empezamos a analizar qué es leguminosas ya no suena tan grave; comemos frijoles, lentejas, arroz integral, avena, nueces, y verduras, las opciones son muchas"

La realidad es esa: la carne roja y productos procesados no son 'amigos'

"Olvídate de lo que vas a dejar, porque eso te va a poner en un mood negativo y piensa en lo que vas a empezar a comer"

Alimentos que debes empezar a comer "ya"

Alimentos que debes dejar de comer (si te gusta eso de la 'buena salud')

El doctor Mauricio González, médico internista con especialidad en dieta basada en plantas (alto, no es lo mismo que hacerte vegetariano), habló con Martha Debayle sobre los 'deliciosos alimentos asesinos' de los mexicanos, adultos y niños.En el canal de YouTube de la famosa, comentó que se puede prevenir en promedio de 60 a 80 por ciento de las 'nuevas' enfermedades si se cambian 5 cosas, por otras 5.Los alimentos ultraprocesados no son "alimentos", y son suficientes para hacer una nación de gente obesa. El especialista recomendó migrar a una dieta más natural, "no con sólo plantas", pero sí incorporar más frutas, verduras, nueces, semillas y leguminosas.Si el problema son kilos de más "automáticamente empiezas a perder ese peso en exceso que tienes". Si sientes que 'no tienes ningún problema', aseguran que seguir sus consejos hará que sigas y sigas sintiéndote así con el paso de los años.Como ejemplo se mencionó a los grandes hospitales de la Ciudad de México, rodeados de negocios y puestos donde se venden alimentos sin fibra ni vitaminas, pero sí llenos de calorías.Los lácteos no se recomiendan en una nutrición basada en plantas, pero se pueden reducir, y tomar lechadas vegetales como leche de avena, leche de coco, leche de quinoa, de soya y almendras.La carne roja es un alimento que está definitiva y totalmente relacionado al diabetes, cáncer de colon, y los productos procesados son los más asociadas con estas enfermedades; jamones, salami, salchichas. El pescado es un alimento "neutro".Ojo, "no es lo duro sino lo tupido", el mensaje más importante es que "no es tan importante lo que dejas de comer sino lo que empiezas a comer".1 Frutas y verduras2 Cereales integrales como cebada, avena, centeno, trigo integral3 Nueces y semillas (30 gramos al día reducen déficit cognitivo)4 Leguminosas (media taza al día y puedes vivir más. Sí)5 Linaza1 Alimentos procesados altos en azúcar (la dieta de cafetería ha mostrado cambiar la 'arquitectura' de nuestros órganos)2 Alimentos animales curados (Jamón serrano, lomo de pavo, salami, salchicha...). El problema se llama "¿Qué tanto es tantito?"3 Harinas refinadas ("los verdaderos antioxidantes no son las cremas carísimas sino los cereales integrales")4 Azúcar (la diabetes tipo 2 es el asesino más común de los mexicanos; los niños consumen 6 cucharadas extras al día de puro azúcar)5 Sal (el factor de riesgo más mortal en el planeta es la hipertensión; cada incremento por un gramo de lo que necesitamos al día, incrementa un 20 por ciento el riesgo de esta enfermedad). No tienes que dejar la sal totalmente, pero dejar la adicción al salero, a los sabores y a los alimentos procesados, te termina ayudando más de lo que habrías pensado.