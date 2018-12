Analizan por cuánto tiempo Zamarripa ocupará cargo de Fiscal

Descartan votación



“Nos basamos en un tema objetivo sobre la experiencia, el fortalecimiento de la institución para dar este aval que se está dando para la continuidad y yo reitero, creo que la discusión debe ser en cuanto a los resultados que incluso también estaremos exigiendo que se den a la brevedad cuando se implemente la Fiscalía”, enfatizó Muñoz Ledo.

No es Fiscal carnal



“Legalmente lo que tenemos es el pedir que no sea dirigente de ningún partido político, está en nuestra constitución como requisito y él no lo ha sido, ni siquiera es militante”, apuntó.

Ya analizan perfil de sucesor



“Como presidenta de la Comisión de Gobernación hemos llevado a cabo mesas de trabajo para reformas por ejemplo al artículo 95 sobre los requisitos, el proceso de elección y seguiremos discutiendo”, señaló.

Elanaliza aún los años que deberá permanecer en el cargo el futuro Fiscal General, para el que está apuntado Carlos Zamarripa Aguirre, informó, legisladora local y presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.Recordó que está poniéndose en discusión losque se habían propuesto, ya que hay otras propuestas como la de Morena, de 6 años, aunque esta no la ve viable, pues se vincula al periodo de una administración estatal y lo más probable sería queRespecto al impulso que se dio a Zamarripa para que ocupe el cargo, la Legisladora aseguró que es unay un aval a las estrategias en Seguridad que se han implementado en Guanajuato.Y dijo que el pase automático ya está dado, que no habráal respecto, para aprobar o no.Sobre el que se le considere un, dijo que Zamarripa no es militante dely que la cercanía que pudiera tener con este partido es relativa.Libia enfatizó que quieren que la Fiscalía sea un órgano fuerte, quey aseguró que ha habido un debate a la altura en torno al tema.Y agregó que también se está analizando el perfil que deberá tener en lo sucesivo quien ocupe este cargo, los años de experiencia, entre otros temas.