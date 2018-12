“Con este decreto se ordena a todo el gobierno, en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, para que preste todo el apoyo a la Comisión que se va a integrar para llegar a la verdad. Todo el gobierno va a ayudar en este propósito”, dijo el presidente en conferencia de prensa.

Con la firma del Decreto Presidencial para la Verdad en el caso Ayotzinapa inicia una nueva etapa para conocer la verdad y obtener justicia para las familias de los 43 jóvenes estudiantes normalistas.



No se va a ocultar la verdad ni encubrir a nadie. pic.twitter.com/CKj779MsQs — SEGOB México (@SEGOB_mx) 3 de diciembre de 2018

'La verdad por encima de todo'



“La verdad es revolucionaria, es cristiana, la mentira es reaccionaria, es del demonio, la verdad por encima de todo”, destacó en su reunión con los padres de los estudiantes.

