"Se vende tablet aprende POR PARTES; se dañó la tarjeta lógica por corto circuito en centro de carga. Pregunta si te interesa la batería o el display o el touch, etcétera", señala uno de los vendedores en una publicación que oferta la laptop MX Aprende en 700 pesos. "Mini laptop MX del gobierno. Disponibles para partes no cuenta con disco duro, tampoco memorias RAM", señala otro vendedor que la ofrece en 250 pesos.

"Desbloqueada, funciona perfectamente, lista para Facebook, tareas. Cualquier pregunta estamos para servirle", oferta un vendedor desde Sonora.

Por refacciones, descompuestas y hasta por mayoreo pero a la venta en Mercado Libre. Así terminaronque laentregó el sexenio pasado a casi dos millones de niños y profesores para llevar conectividad e internet a los salones de clases.La entrega de estosa los niños mexicanos la administración federal gastó en el sexenio que termina alrededor de 5 mil 155 millones 808 mil 500 pesos del erario público para, para comprar 1.9 millones de tabletas que en muchos casos, todavía hoy se venden por pedacería a través de internet.Las piezas se pueden encontrar desde 80 pesos, pero también los dispositivos completos en precios que oscilan de los 900 a los mil 900 pesos.Hay quienes venden las computadoras y las tabletas completas; la anuncian con capacidad de 160 gigas y disco duro de 2 gigabytes:En una primera etapa del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD), en 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se adquirieron 240 mil laptops para entregarse en tres estados; en una segunda etapa en 2014 se aprobó la entrega de 709 mil 824 tabletas y el equipamiento de las aulas, para estudiantes de escuelas públicas en Colima, Estado de México, Puebla, Sonora, Tabasco y la Ciudad de México.Para la tercera y última etapa de entrega, en 2015, se repartieron 948 mil 133 dispositivos a estudiantes de 15 entidades. En total un millón 897 mil 957 tabletas y computadoras.En total, se invirtieron 5 mil 155 millones de pesos en la compra de estos dispositivos: 839 millones 836 mil 600 pesos en 2013 para la compra de computadoras portátiles; en 2014 se invirtieron 2 mil 510 millones 135 mil 100 pesos para adquirir tabletas electrónicas y equipo para solución de aula como servidores, proyectores, monitores, teclados y mouses, entre otros.En 2015, la inversión del programa fue de mil 805 millones 836 mil 800 pesos.Desde sus primeros dos informes sobre el programa, la Auditoría Superior de la Federación encontró fallas en el programa: desde adjudicaciones directas, no saber a cuántos niños y cómo se les iban a entregar las computadoras MiCompuMx, ni elementos para analizar y evaluar "el funcionamiento, operación y pertinencia de los contenidos digitales y de los programas precargados en los equipos".Después se descubrieron fallas técnicas: hundimiento en los puertos de carga, se tuvieron que comprar más de 16 mil 500 memorias USB para actualizar los contenidos de las tabletas; e incluso que esta dejarían de ser operables a los dos años.Cuando, en octubre de 2016, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció que el programa no había funcionado, se anunció la inversión de otros mil 600 millones de pesos para crear aulas tecnológicas en las comunidades a donde los niños pudieran llevar sus tabletas y computadoras para aprovecharlas; al año siguiente se invirtieron otros 440 millones de pesos en el mismo programa @prende2.0.Al final, en su último informe de 2017, la ASF encontró que si bien es importante crear ambientes de aprendizaje con acceso a las tecnologías de información y comunicación, no se garantizó la distribución, operación y administración de los subsidios otorgados a la población beneficiaria; el equipamiento de las aulas digitales; o que se pudiera evaluar la contribución del programa "en el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional de estudiantes y docentes de escuelas públicas de educación básica".Segro te interesa: