Fue visto por última vez el viernes

Encuentran con vida a ex diputado

La mañana del sábado fue encontrado sin vida enel, reportero de nota roja y colaborador de diferentes medios de comunicación enSu cuerpo fue localizado en un cañaveral del poblado de, municipio de, y fue hasta este domingo que las autoridades lograron identificar el cuerpo del comunicador.fue encontrado boca abajo, a unos 300 metros de la carretera que conduce al, cerca del cruce que conduce hacia laLas primeras versiones señalan que elfue visto por última vez con vida el viernes, cuando comía con su familia y recibió una llamada telefónica; tras responder, salió de su casa abordo de su motocicleta y no volvió más.Por la noche, laa dio parte a las autoridades de supara solicitar la búsqueda; de forma extraoficial se dijo que el cuerpo del comunicador presentaba al menos tpero hasta ahora las autoridades no han brindado información al respecto.Además de su trabajo como reportero,fueen el municipio deJesús Alejandro Márquez Jímenez colaboraba con varios medios en Nayarit. Foto: EspecialEn tanto, lainformó que logró localizar con vida al, quien fuedesde el pasadoEl miércoles pasadosufrió un accidente automovilístico cuando se dirigía de Compostela a Tepic y este domingo fue encontrado dentro de su vehículo, que cayó a un barranco a unos cuántos kilómetros del poblado, enDespués de peinar la zona y localizar el vehículo,rescataron al ex diputado y paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron a un hospital, donde se reporta fuera de peligro.