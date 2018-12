LEGISLATIVO Y EJECUTIVO

Márquez, contradicciones

*** LEGISLATIVO Y EJECUTIVOEl diputado local Miguel Salim, en calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, convocó para hoy a sus integrantes, y a los diputados que gusten asistir, a una reunión con el nuevo secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga, para conocer cuál es su plan de trabajo.*** HORA DEL PRESUPUESTOEl viernes la cita es con el secretario de Desarrollo Social, Gerardo Morales, quien repite en ese cargo. Con el Paquete Fiscal de Ingresos y Egresos 2019 recién enviado por el gobernador Diego Sinhue, sería natural que las comisiones legislativas sostuvieran varias reuniones con los titulares de dependencias.***¿Y LA DIVISIÓNDE PODERES?La realidad es que no sabemos de otras reuniones más en puerta en las que el Legislativo pida cuentas al Ejecutivo. Ya fuimos testigos con el pase automático del Procurador a Fiscal que eso del equilibrio de poderes les espanta en Guanajuato, ¿cuándo entenderán que no son empleados del Gobernador?*** LOS GANONESLos grandes ganones del presupuesto 2019 es el eje de Seguridad: PGJE, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad, que tienen propuestas de incrementos de 15%, 29% y 27%, respectivamente. El trío Carlos Zamarripa, Luis Ernesto Ayala y Álvar Cabeza de Vaca, deberían de ser los tres primeros que fueran citados por el Congreso del Estado para que expliquen para qué quieren más recursos.* POR LA INNOVACIÓNEl otro ganador de la propuesta del Ejecutivo es la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior que pasaría de 644 millones a 784 millones de pesos, 21.6% de incremento. El diputado de Nueva Alianza, Juan Elías Chávez, encabeza la Comisión que debe pedirle cuentas a Eusebio Vega.* TRANSPARENCIALa Secretaría de la Transparencia se propone asignarle 197 millones de pesos, 8.2% más, lo que será bueno que también explique su titular, Marisol Ruenes, quien todavía no da color de cómo encontró la dependencia y qué piensa hacer para terminar con la percepción generalizada de que nos cuesta mucho.*** AMDA, LA BATALLALa Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), que capitanea en Guanajuato el aguerrido Arturo González Palomino, está lista para dar la batalla en el Congreso Local para tratar de evitar el regreso de la tenencia a Guanajuato disfrazada del llamado Impuesto para Autos de Lujo.* CABILDEO LEGISLATIVOEn los siguientes días, Arturo buscará acercamientos con las fracciones del PAN, Morena, PRI, Verde, para exponerles su punto de vista sobre el impacto de la medida para la industria y los contribuyentes. Ya les envió una carta a los grupos parlamentarios y a la Comisión de Hacienda que encabeza la diputada local leonesa, Alejandra Gutiérrez, para que lo reciban para platicar de la propuesta.* ABRIR LA LLAVEEl Presidente de la AMDA advierte su gran preocupación: “Si abrimos esa llave, no la vamos a poder detener nunca cuando necesite el Estado de recursos”. En 2019 quieren que sea sólo para autos de valor mayor a 500 mil pesos, pero cada año estará la tentación de reducir las exenciones y terminar por generalizar un impuesto que tanto trabajo costó a la sociedad presionar para desaparecerlo en el 2012.* VECINOS NO VANEl otro argumento de que es una medida para homologar con el bloque de estados vecinos, luego del pacto que firmó el góber Diego con San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes, tampoco les convence pues hoy sólo Querétaro aplica la tenencia, los otros dos en ese acuerdo, además de los vecinos como Jalisco y Michoacán, simplemente no tienen en sus planteamientos retomar el impuesto.* INDUSTRIA EN APRIETOSLa AMDA quiere decirle a los legisladores que ‘no está el horno para bollos’ pues la venta de autos en Guanajuato se prevé que cierre el año con una caída sobre el 8% respecto al año pasado, y el 2017 ya había disminuido otro 5% comparado con el año anterior. Con el impuesto estiman perder unas 7,000 ventas al año y poner en riesgo la permanencia de las agencias Premium que desde 2012 llegaron.La diputada local del PAN, Noemí Márquez, fue una más de los 19 panistas que salieron el viernes a manifestar su respaldo al pase automático del Procurador de Justicia al Fiscal General del Estado. Su coordinador de bancada, Jesús Oviedo, leyó el posicionamiento y se retiraron sin permitir preguntas.Una de las que queda en el aire para que la legisladora oriunda de Purísima del Rincón responda es: ¿Por qué ir en contra de la iniciativa que envió su hermano, Miguel, como Gobernador, en septiembre del 2017 precisamente en el sentido contrario, el de eliminar el pase automático en Guanajuato?