Corredor Industrial

Ánimo que ya es lunes. Comenzamos compartiendo que antes de concluir la primera mitad del próximo año, León tendrá en operación su Centro Agrotecnológico.En junio de 2019 este proyecto se convirtirá en el proyecto número 39 compartido por el alcalde Héctor López Santillana en su plan de gobierno para su segundo año al frente de la administración en León.Platicando con Rodolfo Ponce Ávila, titular de Desarrollo Rural nos compartió que las acciones previas a su presentación formal van avanzando con la integración de ideas y personajes que se han sumado a la iniciativa.Actualmente en el proyecto además de Desarrollo Rural, también está inmersa el área de educación, innovación y de economía de León, además de Agrobiotec, SDAyR, el Consejo Agroalimentario y las universidades De La Salle y ENES UNAM Campus León con sus carreras afines al campo.¿Pero, de qué trata y para quién está dirigida la idea? Se trata de un centro de innovación con tecnología de punta con la finalidad de que los estudiantes y campesinos cuenten con herramientas para el desarrollo de sus proyectos del campo y para la formación de nuevos talentos en especialización que les permitan en el mediano plazo poder no solamente compartir, sino formar a nuevos capacitadores.El proyecto está en la comunidad de los Ramírez, el edificio ya existe y es en Agroeduca, construcción que pretender usar como base y de ahí partir para ampliar y adecuar para la concepción del Centro Agrotecnológico.El primer laboratorio al que piensan darle vida es el de biología molecular, del cual se va buscar la certificación, considerando que será el primero a nivel Latinoamérica. Les permitirá poder hacer pruebas de suelo, tierra y plantas o animales.El centro tendrá un alcance no solamente para León, sino regional; por ejemplo, si un productor requiere de especialista en diésel para sus tractores en el centro, podrá encontrar a gente dedicada al tema.Siguiendo con temas del campo en Desarrollo Rural en León durante los próximos tres años van a trabajar en la producción de sábila, como parte de su programa de Cultivos Alternativos.El antecedente que se tiene de esa planta es que al norte del estado de Guanajuato ha generado importantes números en cuanto a costo-beneficio, pues tiene un importante interés de compra de marcas del sector de los alimentos-bebidas y cosméticos.Para Ponce Ávila es clave trabajar en siembra por contrato que permite a los productores invertir en siembra ya asegurada para vender a las grandes empresas.La parte del contacto con las empresas y productores será cubierta por la SDAyR que ya lo realiza con productores de otras partes de Guanajuato.En ese mismo tenor de poner a los productores frente a frente con las grandes marcas, los que se enfrentarán a una situación similar son los integrantes del programa Emprendedores Rurales.Ya existen casos avanzados que no solamente están vendiendo sus productos en las exposiciones que se organizan en la ciudad, sino que también ya fueron a ofrecer sus productos a la Expo Agroalimentaria y a una exposición especializada en alimentos presentada este año en la Ciudad de México, su siguiente reto será una expo internacional de lácteos, carne o miel, pendiente que deberá suceder el próximo año.A ese evento irán solamente aquellos emprendedores que tengan un producto ya formado y cumplan con estándares de calidad y normas de higiene.Cerramos con los cambios en delegados y subdelegados de las 95 comunidades existentes en León.Ya comenzó el proceso de la Consulta Pública de Delegados y Subdelegados Rurales y los nombres de los ganadores se conocerán el domingo 16 de diciembre.Este es un proceso único en su tipo en México y se realiza por segunda ocasión en el municipio, varias son las ciudades que han intentado replicarse; en su organización cuentan con la participación del INE.Cada cambio de administración debe realizarse este ejercicio democrático en las comunidades, en días pasados ya recibieron las fórmulas de los interesados, la papelería de cada uno de ellos fue aprobada por regidores en la sala de cabildos, 184 fórmulas fueron aceptadas, 38 no pasaron, por lo que serán 146 propuestas de delegados las que participarán. Al final fueron cinco comunidades que se quedaron al final del proceso sin fórmula.En 13 días más serán las votaciones de 9 a 2 para el final de ese mismo día conocer a los ganadores.