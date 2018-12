Madrid afronta el partido de mayor riesgo con la final de la Copa Libertadores

Las Rozas y Valdebebas



"Todo ello, con la finalidad de integrarse en el dispositivo de seguridad que la Policía Nacional desarrollará", añade el escrito.

Messi y Cristiano Ronaldo pidieron entradas para ver la final de la Copa Libertadores. Será la primera vez que ambos estarán en un mismo estadio como espectadores. EL RIVER-BOCA TODO LO PUEDE ⚽️ pic.twitter.com/sCEVSTIOWB — Visión Fútbol (@visionfutbolok) 4 de diciembre de 2018

Vigilancia a los Bukaneros del Rayo

Laya tiene muy avanzado y casi terminado el, que se celebrará elentre ely el. El, en pleno, quedará cortado desde las nueve de la mañana y se dividirá en dos zonas para hinchas para los equipos. Los mandos policiales reconocen que se enfrentan alLaestará situada en la, mientras que la delse encontrará en un tramo del, que terminará junto al puente de la, frente a una conocida superficie comercial. Entre ambas habrá unde forma que no haya contacto entre ambas. Está previsto que los aficionados de sendos equipos lleguen aly que se trasladen en autobuses a cada una de sus respectivas áreas. A lo largo de mañana miércoles se conocerá el número exacto de seguidores que volarán desdepara asistir a la final.Los seguidores tendrán que canjear los recibos de haber adquirido las entradas directamente en los puntos que habilitará el. De esta forma también está previsto que se controle el número de personas que reciben los tiques.Fuentes de la organización han explicado que elsufragará actividades y animación hasta el comienzo del partido, a las. La, de forma que las aficiones entren con el tiempo suficiente, pero sin estar demasiado en el estadio. Se quiereEstá previsto quepueda entrenarse en las instalaciones de la, en el municipio, mientras quepodrá preparar el encuentro en la, cerca delFuentes policiales han explicado que se está estudiando la forma en que se pase la factura de parte del coste del dispositivo a los organizadores, en especial losque acudan dea cubrir el encuentro.El delegado del, ha convocado para las once de la mañana del próximo viernes una reunión con todos los mandos policiales, en especial de la, en la que se concretará el despliegue final de agentes y dónde se ubicarán. De momento, no se han dado cifras ni siquiera aproximadas de efectivos. Eso sí, el número superará "con creces" a los distribuidos en otros partidos de alto riesgo, como un. Estos llegan a movilizar hastaFuentes de laexplicaron que se está en contacto permanente con lay que está previsto que se desplacen agentes desdepara participar en el. De hecho, laha cursado una petición alpara que se desplace a, dada "la magnitud del evento a desarrollar y al control de los hinchas de ambos equipos".Uno de los aspectos que está aún sin confirmar es si else desplazará apara asistir a la final. Fuentes del dispositivo no lo descartan , pero reconocen que no se conocerá hasta última hora por motivos de seguridad. En caso de que asista, también se prevé que pueda ir al partido elLaha empezado a vigilar a los seguidores radicales del, ya que están hermanados con los. Los agentes de la(dedicada a la lucha antiterrorista y contra los grupos antisistema) están controlando todos sus movimientos para impedir que pueda darse enfrentamientos con la afición rival, la del, según fuentes policiales.Los(unos 300 seguidores) ya han protagonizado enalgunos enfrentamientos muy violentos y disturbios con la. Algunas intervenciones de lahan terminado con la requisa de abundante material pirotécnico y con elementos susceptibles de ser utilizados como armas, como palos de madera –alguno afilado a modo de lanza-, bates de béisbol, tornillería de gran tamaño, martillos y defensas metálicas extensibles.