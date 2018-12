Eva Espejo se va con mucho aprendizaje

Eva Espejo, entrenadora de las Tuzas del Pachuca lamentó la eliminación en las semifinales del Torneo Apertura 2018 a manos de las Águilas del América.



“Creo que, al ser un equipo tan joven, con pocas expectativas, me siento orgullosa de estar donde llegamos. Por otro lado, me siento frustrada porque creo que dominamos el partido, fuimos superiores, pero no se dio, tenemos que aprender de lo que hemos vivido y volver a empezar”, dijo Espejo.



La estratega lamentó el desempeño de la cuarteta arbitral designada para el partido de Vuelta ante América en el Estadio Hidalgo, donde tuvo decisiones equivocadas que influyeron en el marcador y reconoció que el equipo (Tuzas) también perdió por no concretar sus constantes llegadas al frente.



Respecto al conato de bronca donde salió expulsada Karen Gómez, así como la azulcrema Yared Hernández, dijo que es algo que era latente y que en ese momento cuando ingresó para separar y calmar a las jugadoras, le comentó al cuarto árbitro que “cuando hay mal arbitraje, se provocan ese tipo de cosas.”



Por tal situación, Espejo dijo que los responsables de las designaciones arbitrales deben de cuidar a quién envían y tomar en cuenta en qué instancias de la Liga se encuentran, que curriculum tienen para poder estar en un partido tan importante.