“Yo creo que ya le paro, ya estuvo…”, fueron algunas palabras que me tiró este chavo, al que comparaban con Woody, el de Toy Story, y no por usar botas.

¿Qué porque te veo con esa cara de felicidad?

Porque en 5 largos años, después de 10 torneos, derrotas, caídas, fracasos, por fin te pude cargar. Todo el esfuerzo, sacrifico, sudor y sangre. Todas y cada una de las caídas han valido la pena por haberlo conseguido. CAMPEÓN pic.twitter.com/2wZ3X3AuqW — Fernando Madrigal (@fernamadri80) December 5, 2018



“Estoy trabajando, mi Omar”, me dijo.

Era 2011su servidor, en una versión motorizada, llegaba a dicho campo para recoger reacciones de los cuereros, luego de un fracaso más en la segunda, una categoría por demás complicada; con escenarios improvisados,Aquella mañana los jugadores salían destrozados rumbo al bulevar La Luz,Después de dos de prensado y una de picadillo con la doña que vive enfrente de la cancha, me despedí de esos jóvenes que meses o años antes,De hecho,, creo, como la promesa esmeralda en los inicios de la era Batarse. Y sí, su buen pie, buen recorrido y verticalidad, hacían pensar que este leonés llegaría al primer equipo tarde o temprano, junto a un tal Aldo Rocha.Semanas después de aquellas “quecas”harlamos como 5 minutos de fútbol, del León de sus amores, del Unión y de otras cosas. Lo vi con un folder, zapato boleado y camisa, ahí penséEra un jugador más quede compartir cuartos con hasta tres o cuatro compañeros y de muchas promesas de directivos y entrenadores. ‘El Madri’, estaba derrotado.Por fortuna,Regresó a la Segunda, defendió al Real Cuautitlán y después llegó Ricardo Rayas, el DT con el que casi se corona en el último Unión de Curtidores que existió. Rayas, también leonés y ex panza verde como jugador, le prometió a él y otro grupo de chavos, llevarlos al Ascenso, y les cumplió., fue estelar con Alebrijes, visto y adquirido por el Pachuca, debutó el primera y luego, ante la presencia de los Chucky Lozano, Gutiérrez y Pizarro,n alguno mini Draft del Grupo Hidalguense. Nunca pasó.En Zacatecas también fue referente, maduró como futbolista yHoy, luego de una final perdida con Mineros, este leonés es campeón por fin en el Ascenso Mx y como medio por derecha, ya no como contención.No digo que el fútbol haya sido injusto con Woody Madrigal,PD. ¿No debería contratarlo el León? Claro que debería, pero no pasará, Fer tiene una historia que escribir en tierras potosinas.