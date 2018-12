En Cruz Azul no hay favoritismo

“Cada vez estamos más cerca y uno se ilusiona”, comentó Adrián Aldrete, lateral izquierdo celeste. “Todo empezó desde que se formó el proyecto, antes del arranque del torneo. Cuando estás dentro de este equipo, con energía y compañerismo, te ilusionas”.

El proceso azul sigue en marcha



“Nos hemos trazado metas, con un accionar que quiere Pedro [Caixinha], y hemos logrado los objetivos. Nuestro augurio es que nuestro equipo ha crecido, mostrando grandes cosas, y nos deja tranquilos”, agregó Aldrete, dos veces campeón de Liga (con el América y el Santos).

Notas amargas



“Tenemos que ponerle atención a nuestro juego, a los pequeños errores. Más allá del rival enfrente, todos muy calificados, tenemos que enfocarnos en nosotros”, aseguró el defensa.



“Nos falta lo mejor y lo más importante. Con estos pies de plomo, nos queremos mantener en el camino”, subrayó Aldrete.

Enhuelen el título. Esta semana se cumplendesde que se conquistó la últimay enalistan el hilo para bordar una nueva estrella.En los últimos cinco meses, losse acostumbraron ay generaron un deseo vehemente por superar a cualquier rival, más son conscientes de que falta mucho.se quitaron lade no ganar fuera del, clasificaron como líderes después de cuatro años y medio,y ya levantaron el primer título en elEn lasigue el libreto entregado por su entrenador. Cada serie se trabaja diferente, sin adelantarse o desesperarse por llegar a la final. Con la etiqueta de favorito a un costado., en el papel, podría sentirse superior a los, con uncomo fortaleza y la confianza totalmente cargada.no tuvo el mejor partido el sábado antey lo saben, por lo que en estos dos días, antes de enfrentar alen las semifinales, necesitan ajustar detalles.no perdonarán a los celestes, mucho menos por el recuerdo del último enfrentamiento —la—.tiene que salir perfecto en elo toda esa ilusión puede terminar antes de cumplir el objetivo final.Los delbuscan seguir con el ritmo ganador para continuar con la ilusión del título de Liga, el que no llega desde 1997 y que ya no parece ser un espejismo.