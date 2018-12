Niño afgano abandona la camiseta que le regaló Messi

En enero de 2016, Murtaza Ahmadi un niño afgano de 5 años de edad, se hizo viral por portar como jersey una bolsa de plástico con los colores de Argentina. El pequeño escribió en la espalda el nombre y el ‘10’ de Messi, siendo el argentino su máximo ídolo.

Este año, volvió a ser noticia por la guerra que vive su país. El pequeño, tuvo que huir junto a su familia de su hogar en Jaghori, debido a un ataque por parte de los talibanes, pese a ser considerada una zona segura.

La paz se acabó en noviembre, y dos tercios de la población de Jaghori fueron a buscar ayuda a otras ciudades, la familia de Murtaza se refugió en Kabul, capital de Afganistán.

En entrevista el pequeño asegura que extraña vivir en Jaghori: “Aquí no tengo un balón y no puedo jugar al fútbol o salir fuera”. Además, tuvo que dejar las dos camisetas y el balón que Messi le regaló: "Las dejamos detrás en Jaghori. No pudimos traerlas porque dejamos la casa durante la noche, y mamá me pidió que dejase la pelota y las camisetas".

Pese a que el sueño de conocer a Messi se cumplió en diciembre del 2016, no todo fue bueno, pues la familia cuenta que la gente creía que el 10 argentino les había dado mucho dinero. Algunos pobladores, rondaban su casa para tratar de robarlos, además, dejaron de llevar al pequeño a la escuela por miedo a que lo secuestraran.

Actualmente, la familia de Murtaza, al igual que poco más de 300,000 personas han sido desplazadas de sus hogares y viven en condiciones difíciles, aunque han sido apoyadas por el gobierno y algunas organizaciones no gubernamentales.