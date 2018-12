El himno de Ariana Grande "thank u, next" sobre una ruptura amorosa se ha convertido en el video musical más rápido en alcanzar las 100 millones de visitas, dijo el martes el servicio de videos Vevo.

El sencillo, lanzado después de la comentada ruptura de la cantante de 25 años con su prometido Pete Davidson, también ha encabezado los rankings de Billboard durante tres semanas, dándole a Grande el mayor éxito de su carrera de siete años.



Vevo dijo que el video de "thank u, next", en el que Grande recrea escenas de películas empoderadoras de mujeres como Legalmente rubia y Mean Girls, alcanzó las 100 millones de visitas en menos de cuatro días luego de su lanzamiento el 30 de noviembre.



El récord anterior lo tenía el video musical Hello de la cantante británica Adele en 2015, que en cinco días recibió 100 millones de visitas, dijo Vevo.



"Ya 100 millones. cielos... gracias a todos. los amamos y estamos muy emocionados", dijo Grande el martes en Twitter.

El video también muestra apariciones breves de la actriz de Legalmente rubia Jennifer Coolidge, de los cantantes Troye Sivan y Kris Jenner, matriarca del reality show de televisión de la familia Kardashian.

"thank you, next" fue lanzado tres semanas después de que Grande y Davidson, cuyo compromiso en junio luego de salir menos de dos meses se convirtió en una sensación en los medios de celebridades, se separaran en octubre.

Grande, que tiene 137 millones de seguidores en Instagram, canta con afecto sobre Davidson y otros exnovios, como el rapero Mac Miller, quien murió en septiembre en Los Ángeles por una sobredosis de drogas, pero también canta que ha encontrado un nuevo amor: ella misma.