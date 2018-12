Que el actor debaja que mujeres le coquetearan

Una de las parejas más 'estables' del medio del espectáculo, Juan Soler y Maki, sorprendieron con la noticia de su separación, y como figuras públicas que son, informaron a los medios y a sus seguidores que el motivo principal fue la distancia, pues vivían en Miami pero el año pasado Juan Soler se mudó a México para trabajar.Una amiga de ambos dijo al medio TVNotas algo distinto a lo que la pareja informó. Dijo que la relación ya no daba para más pero ambos se empeñaban en seguir por sus hijas.El actor no quería tomar terapia de pareja, cosa que Maki le proponía, y cuando aceptó lo llamaron a México para grabar la telenovela Nada Personal.La actriz viajaba de Miami a México para verlo y él iba algunos fines de semana pero ella comenzó a volverse insegura y celosa, y los pleitos eran constantes.Como relataron para el medio, Juan siempre ha sido ojo alegre y llama mucho la atención, e incluso frente a Maki las mujeres llegaban a coquetearle como si ella no estuviera ahí.La conocida de la pareja dijo que el actor no les ponía un alto a esas mujeres y que a Maki no le gustaba que no le dieran su lugar. Dijo que Juan Soler le fue infiel más de una vez.Tras 15 años de matrimonio y los dichos de la amiga de la pareja, Maki dijo al programa Suelta la sopa:La modelo dijo que en el proceso de separación ha llorado mucho pero que tiene la idea de que es temporal; dijo que desea que todo sea positivo por el bien de sus hijas Mía y Azul y 'dijo a las chicas' que "no se emocionen".Con información de El Dictamen y TVNotas.