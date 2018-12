Critica la voz de Natalia Jiménez y resalta que Carlos 'dejó' a Colette



"Natalia no sabe respirar, pero bueno, es parte de su estilo. Natalia por ambiciosa dejó la Quinta Estación, y estuvo exiliada de México un buen rato, eso no lo sabe mucha gente, pero la hicieron a un lado de México un buen rato, creo que no tiene tan buen carácter”



“A lo mejor si me iba con Carlos me arriesgaba a que me sacara a la primera (ríe) como Colette. Después de que vi eso reafirmé que tomé una buena decisión al irme con Maluma; además, no me parece como ético irme con Carlos y si eso fue lo que hizo que no me tuvieran en la final pues me parece que la decisión fue completamente de Maluma”

Explota cuando le critican 'canción de Hiromi'

Erika Alcocer fue eliminada de 'La Voz México' y respondió a los comentarios y a las reacciones del público diciendo que tomó una buena decisión al no estar en el equipo de Carlos Rivera y criticando a Natalia Jiménez.La ex alumna de La Academia y ahora ex consursante de La Voz... México, dijo que trató de aprovechar lo más que pudo su tiempo en el programa de Televisa.Natalia Jiménez le dijo en un concierto "Las ambiciones te llevan a pecar en malas decisiones", y Erika dijo en un video, ya fuera de la emisión, que Natalia no sabe respirar al cantar, e incluso la imitó entre burlas y se rió de cómo canta su canción "Me muero por besarte".Dijo que está muy bien con Carlos Rivera, tan bien como siempre, pero que si se iba con él a su equipo:Luego comenzó a gritar cuando leyó un comentario de que interpretó la canción "Tiempos de Amor" con el afán de lastimar a Carlos, pues fue la canción que interpretó la fallecida artista Hiromi, "el gran amor" del cantante.Mira a Erika y lo que dijo tras su salida del programa.