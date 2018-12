Mijares 'silencia' a Andrea Legarreta en medio de discusión en Hoy

"Canta muy bonito, no es ningún lanzamiento de ella ni mucho menos, ella me regaló de cumpleaños el cantar conmigo pero nada más"

Manuel Mijares incluyó a su hija Lucerito en su más reciente producción discográfica, cosa que terminó en una discusión en el programa Hoy, desde el momento en que se le cuestionó si dejaría que su hija se dedique al mundo artístico a su edad.Durante la entrevista que brindó al matutino Mijares subrayó que la participación de su hija sólo fue como parte de un regalo de cumpleaños y no porque tenga deseos de debutar como cantante."¿Ella quiere?", preguntó Legarreta, y él contesó "Espero que no". De inmediato la conductora le replicó que no es lo que los papás quieran.Mijares dijo que a él la oportunidad se la dieron a los 28 y Galilea 'calmó la situación' al decir "Ah, a ti te gustaría más grande, primero el estudio y luego ya que ella decida".Andrea Legarreta no se dio por vencida y le preguntó "Pero ella qué te dice, qué quiere ella?"Todo quedó en risas y Mijares dejó muy claro que quiere que sus hijos estudien, disfruten su edad y se preparen primero.